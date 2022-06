Un nouveau Pikachu prévu pour Pokémon Écarlate & Violet ?

Des fans de Pokémon Écarlate & Violet sont désormais convaincus qu’ils ont découvert un nouveau modèle de la 9e génération pour Pikachu suite à une marque déposée.

Nous n’avons plus que quelques mois à attendre pour découvrir les premiers détails de la neuvième génération de Pokémon et des fans sont tellement impatients qu’ils ne cherchent qu’à trouver des fuites de morceaux du contenu des jeux Écarlate et Violet. Mais avec tout ce qui sort, il est parfois compliqué de dissocier le vrai du faux.

Alors que nous nous approchons de la date de sortie du jeu, nous aurons de plus en plus d’informations via les bandes-annonces, les diffusions spéciales de Game Freak ou même des fuites des copies du jeu.

Advertisement

Lire aussi – Les pires PokéStops jamais découverts sur Pokémon Go

Ceci étant dit, une marque déposée par Game Freak a donné aux joueurs un premier aperçu sur une nouvelle version d’un modèle 3D de Pikachu, et les joueurs se demandent déjà pour quelle raison le Pokémon préféré des fans de la franchise recevrait un nouveau modèle.

Ceci a donc été trouvé sur le compte Twitter automatique des marques déposées avec 4 images de Pikachu : une de face, deux de profil et la dernière du haut.

Les théories ont débuté sur Reddit et d’autres réseaux sociaux avec des fans qui ont fait la conclusion rapide que ces modèles allaient être destinés à Pokémon Écarlate & Violet. Mais d’autres ont réalisé que ce modèle semblait trop détaillé pour le jeu de la 9e génération.

Advertisement

Lire aussi – Calendrier des événements Pokémon Go à venir en juillet 2022 : fêtez les 6 ans du jeu

Certains pensent à d’autres jeux comme Poképark 3, Pokémon Sleep ou encore Hey You Pikachu 2. Pour l’instant, nous n’en savons pas plus que vous et les théories sont encore complètement ouvertes !