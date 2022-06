Les pires PokéStops jamais découverts sur Pokémon Go

Dans Pokémon Go, il existe des milliers de PokéStops à travers le monde, permettant aux dresseurs de faire le plein de ressources. Découvrez les plus originaux voire improbables d’entre eux.

Depuis sa sortie en 2016, Pokémon Go a réuni des millions de dresseurs. Si vous avez déjà tenté cette aventure en réalité augmentée, alors vous avez forcément découvert les PokéStops : ces points d’intérêt dans l’environnement qui permettent aux joueurs de récupérer des Poké Balls, des Baies et autres ressources indispensables à la progression.

Tous ces PokéStops aux quatre coins du monde ne sont pas placés au hasard. En effet, ces derniers marquent bien souvent la présence d’un monument ou autre particularité naturelle qui rend sa localisation spéciale. De plus, les dresseurs eux-mêmes peuvent demander l’ajout d’un nouveau PokéStop aux endroits qu’ils jugent dignes d’intérêt.

Au fil des années, le nombre de PokéStops a ainsi explosé pour le meilleur comme pour le pire. De l’emplacement au titre en passant par la description d’un PokéStop, certains de ces points d’intérêt sont pour le moins fascinants. Découvrez sans plus attendre 10 PokéStops surprenants qui ont amusé la communauté Pokémon Go.

La pente de l’éternelle agonie

Si l’ont peut être sûr d’une chose, c’est que le dresseur à l’origine de ce titre a eu une mauvaise expérience avec les toboggans.

Le Truc qui envoie de l’eau en l’air à BMO Thiensville

Une telle construction doit bien avoir un nom… mais impossible de le retrouver.

Le cheval qui sourit

“Un réceptacle de force pour les enfants sur le point d’expérimenter des soins dentaires”

Nous savons maintenant pourquoi tant d’enfants ont peur d’aller chez le dentiste.

Sculpture de pieds émotifs

“Sculpture de deux énormes pieds. L’un est heureux et l’autre est triste.”

Une description anormalement précise pour une sculpture un peu trop perturbante.

Le jambon 74 ans d’âge de Stan

Quand on n’a pas de monuments près de chez soi, on fait avec ce qu’on peut !

La Statue de la Liberté

“Cet objet est une réplique de la Statue de la Liberté”

Elle ressemble à s’y méprendre à l’originale, non ?

Le dauphin condescendant

“Cette sculpture de dauphin prétentieux te juge.”

C’est vrai qu’il est hautain ce dauphin…

Le xylophone en métal

“Un gros xylophone sur lequel jouer une musique magnifique pour les esclaves corporatistes qui s’ennuient aux alentours”

Une sculpture plutôt banale, mais une description qui vaut le détour !

Le bâtiment téton de l’aéroport

“C’est une véritable œuvre d’art.”

Certains auraient appelé ce bâtiment un dôme. Pour ce dresseur, c’est un téton.

L’ange pleureur

“Ne cligne pas des yeux. Cligne des yeux et tu es mort. Ils sont rapides. Plus rapides que tu ne peux l’imaginer. Ne te retourne pas. Ne détourne pas le regard. Et ne cligne pas des yeux. Bonne chance.”

Si vous recevez une carte de ce PokéStop, gare à vous.

La mort en personne, peut-être

Ça donne envie d’aller y mettre un leurre et de passer du bon temps, pas vrai ?

Manège Pikachu grotesque

Cet affreux modèle de manège Pikachu est devenu célèbre à travers le monde. Évidemment, les dresseurs se sont empressés de transformer cette chose en PokéStop !

