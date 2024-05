La Nintendo Switch 2 aura besoin de ces 5 jeux Pokémon

Nintendo a annoncé qu’il s’apprêtait à révéler un nouveau matériel dans un avenir proche, et il est certain que de nouveaux jeux Pokémon suivront. Alors, quels jeux Pokémon les fans peuvent-ils espérer voir sur la Nintendo Switch 2 ?

Les consoles Nintendo et les jeux Pokémon vont de pair comme Sacha et Pikachu. Lors de son lancement, la sortie originale de Pokémon Rouge & Bleu a aidé à revigorer les ventes de la Game Boy. Presque tous les enfants des années 90 sur les terrains de jeux avaient une Game Boy, un câble link et la mission de tous les attraper.

Maintenant, après sept ans de Nintendo Switch et plusieurs jeux Pokémon, les fans se préparent enfin à accueillir une nouvelle console Nintendo dans le monde, ce qui signifie inévitablement de nouveaux jeux Pokémon.

Dans cet esprit, nous examinons ce que l’avenir de Nintendo pourrait signifier pour Pokémon, à la fois ce que l’on attend et ce qui est inattendu, alors que nous explorons les jeux Pokémon que nous attendons sur Nintendo Switch 2.

Légendes Pokémon Z-A

Game Freak

Le seul jeu Pokémon actuellement annoncé, Légendes Pokémon : Z-A devrait continuer l’expérience en monde ouvert qui a commencé avec l’excellent Légendes Pokémon : Arceus, et beaucoup de fans sont enthousiastes à l’idée de retourner à Illumis de Kalos.

Cependant, un domaine où Légendes Pokémon : Arceus a eu des difficultés, c’était les visuels, car bien que le jeu ait fait de grands efforts pour offrir un taux de rafraîchissement et des performances stables, les textures étaient parfois un gâchis lorsqu’elles étaient examinées de plus près.

Avec cela à l’esprit, et avec l’annonce de Légendes Pokémon Z-A prévue pour 2025, il semble logique que le prochain jeu Pokémon tire parti d’une console plus puissante. Ou, à tout le moins, il pourrait s’agir d’un titre intergénérationnel que Nintendo peut dire aux fans qu’il fonctionne mieux sur le nouveau système chic de Nintendo.

Génération 10

YOUTUBE@HOOPSANDHIPHOP

La série Pokémon est prête à célébrer son 30e anniversaire en 2026, et avec Légendes Pokémon Z-A actuellement prévu pour 2025, il serait poétique que The Pokémon Company lance la Génération 10 l’année suivante pour coïncider avec une telle occasion mémorable.

Maintenant, il y a 140 millions de consoles Nintendo Switch dans le monde, et d’ici 2026, il serait presque impossible pour une potentielle Switch 2 d’atteindre ce nombre, et The Pokémon Company souhaite que les jeux principaux soient entre les mains du plus grand nombre de joueurs possible.

Ce qui pourrait arriver, semblable à ce que beaucoup imaginent pour Légendes Pokémon Z-A, est un jeu Switch qui fonctionne mieux sur une Switch 2. Pensez à Pokémon Or et Argent ; ils étaient parfaitement jouables sur Game Boy, mais un Game Boy Color les a vraiment fait revivre.

Cependant, Nintendo opère sous beaucoup de bonne volonté, et tant que leur prochaine console offre une expérience similaire mais améliorée, nous ne voyons aucune raison pour que la Génération 10 l’évite. Avec un peu de chance, The Pokémon Company prendra le risque et offrira aux fans une génération graphiquement impressionnante sur un nouveau matériel.

De plus, on peut presque certainement s’attendre à ce qu’elle coïncide avec une version plus petite de la Switch 2, un peu comme la Switch Lite pour séduire un public plus jeune.

Pokémon Let’s Go Johto

The Pokémon Company

Si vous pouvez vous remémorer plusieurs années en arrière, vous vous souviendrez peut-être que Pokémon Let’s Go Pikachu et Pokémon Let’s Go Évoli étaient les premiers jeux Pokémon principaux à honorer la Nintendo Switch, après que Pokkén Tournament DX et Pokémon Quest aient chauffé la console en 2017.

Arrivant un an après le lancement en 2018, la magnifique réimagination de Kanto a mélangé des éléments des jeux principaux avec ceux de Pokémon Go et, à part New Pokémon Snap, sont probablement encore les jeux Pokémon les plus beaux sur Switch.

Malgré de fortes ventes, aucune suite de Let’s Go n’est arrivée pour l’instant, donc peut-être que The Pokémon Company garde cette idée particulière en réserve jusqu’à ce qu’une nouvelle console puisse faire d’une virée à Johto un étalage graphique aussi impressionnant que l’original.

Les fans adorent Pokémon Or & Argent, et avec la Nintendo Switch ressentie comme une renaissance à la fois pour Nintendo et Pokémon dans son ensemble, la deuxième itération semble être un foyer naturel pour que la deuxième aventure de la série Pokémon revienne.

Pokkén Tournament 2

Bandai Namco / The Pokémon Company / Nintendo Reprenant les codes des jeux Tekken, Pokkén Tournament a été un franc succès.

Les fans de Pokémon ont été bien servis sur Nintendo Switch, avec deux différentes générations de jeux principaux, un fantastique spin-off avec Légendes Pokémon Arceus, et soit de nouvelles entrées ou des remakes de titres populaires des séries Snap, Donjon Mystère, et Pokkén.

C’est cette dernière qui nous intéresse le plus, cependant. Le original Pokkén remonte à l’époque de la Wii U, et aux arcades japonaises avant cela, donc cela fait près d’une décennie depuis que le combattant d’arène a été lancé pour la première fois.

Pokkén Tournament DX sur Nintendo Switch est magnifique, présentant des modèles de personnages incroyablement détaillés, de superbes animations de combat qui remplissent l’écran et accentuent chaque attaque Pokémon, et même un roster élargi.

Est-ce trop demander plus ? Peut-être, mais comme le développeur Bandai Namco vient de sortir Tekken 8, l’équipe a vraisemblablement quelques membres de plus avec lesquels jouer. Quelle meilleure déclaration de la prouesse graphique d’une nouvelle console qu’un jeu de combat ?

Plus épuré, avec seulement quelques lieux définis et une petite sélection de Pokémon, Pokkén parvient à surpasser les visuels de presque tous les Pokémon, principalement grâce au fait qu’il n’a pas à se soucier d’incorporer des centaines de personnages différents.

Élargir le roster, inclure quelques nouveaux Pokémon favoris des fans comme Garde-de-Fer ou Ire-Foudre, et ajouter de nouvelles fonctionnalités pour élargir l’expérience. Pokkén est déjà une excellente série avec juste une entrée. Ce serait vraiment dommage si elle ne revenait jamais.

Pokémon Rouge & Bleu

The Pokémon Company

D’accord, il est temps de devenir sérieux. Nous avons déjà parlé longuement, demandant à Pokémon de ramener leurs jeux classiques sur Switch, mais à ce stade, il semble que cela ne se produira pas de sitôt.

Mais, en bref, étant donné la prévalence des appareils d’émulation et l’utilisation répandue des ROMs Pokémon même sur des appareils comme un iPhone récemment, plus Pokémon retient ses jeux classiques, moins ils gagnent d’argent.

Quiconque veut jouer à un jeu Pokémon classique le fait gratuitement sur l’appareil le plus proche qu’ils ont, et vous ne pouvez même plus les acheter sur 3DS même si vous le vouliez. Alors, que ce soit pour le 30e anniversaire de la série en 2026 ou non, nous avons besoin des jeux Pokémon classiques sur Switch 2.

Étant donné la force de l’écosystème Nintendo Switch et l’augmentation des achats numériques, il semble assez certain que toute nouvelle console Switch conservera les comptes des utilisateurs. Ainsi, si Nintendo Switch Online se déplace en gros d’une console à l’autre, quelle meilleure façon d’amener les gens à passer à une nouvelle console qu’en ajoutant enfin Pokémon Rouge & Bleu ?

Bien sûr, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne soient pas aussi sur Nintendo Switch. Honnêtement, The Pokémon Company les sortirait probablement sur les deux pour gagner le plus d’argent possible, mais avec l’ère Switch qui touche à sa fin, il pourrait être intelligent d’attendre l’excitation d’une nouvelle console pour enfin libérer les ROMs les plus lucratives du monde. Aussi, mettez simplement Pokémon Émeraude sur Switch. Est-ce trop demander ?

Les fans de Nintendo devront attendre un certain temps pour obtenir des réponses, car pour l’instant, la seule confirmation d’une nouvelle console provient de la promesse du président de Nintendo, Shintaro Furukawa, d’une annonce au cours de l’exercice financier en cours.

Mais au moins, nous avons Légendes Pokémon Z-A à attendre avec impatience, et éventuellement, il est probable que

The Pokémon Company offrira à nouveau quelque chose que les fans ne savaient pas qu’ils voulaient jusqu’à ce qu’ils savaient que cela existait.