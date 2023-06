La dernière mise à jour de Pokémon Go bouleverse le jeu pour le meilleur

La mise à jour 0.275 pour Pokémon Go a totalement chamboulé le jeu en doublant la distance d’apparition des Pokémon sur la carte.

Pendant des mois, Niantic s’est engouffré dans une spirale d’impopularité en enchaînant les mises à jour largement contestées par les joueurs de Pokémon Go, mais aussi les grossières erreurs. De la hausse du prix des Passes de Raid à distance à la suppression malencontreuses de comptes de joueurs, le studio avait fort à faire pour reconquérir le cœur de sa communauté.

C’est dans ce contexte que certains joueurs de Pokémon ont découvert avec surprise que le champ de vision de leur avatar avait été augmenté. D’abord agréablement surpris en constatant qu’ils pouvaient voir les Pokémon de plus loin, nombre de ces dresseurs ont immédiatement conclus qu’il devait s’agir d’un bug que Niantic s’empresserait de corriger.

Néanmoins, aucun bug à l’horizon ! À la surprise générale et sans la moindre communication de Niantic, la mise à jour 0.275 double effectivement la portée d’apparition des Pokémon.

L’augmentation de la portée d’apparition n’est pas un bug

La mise à jour 0.275 de Pokémon Go double purement et simplement la distance max à laquelle les Pokémon peuvent apparaitre sur la carte. En un patch surprise, cette distance max est ainsi passée de 40 mètres à 80 mètres.

Le spécialiste de Pokémon Go Leek Duck a confirmé que ce changement était intentionnel et non un bug : “La dernière mise à jour de Pokémon GO, 0.275.0, double la portée à laquelle vous pouvez voir les Pokémon sur la carte. Ce changement a été confirmé comme étant intentionnel, mais il n’y a aucune explication sur la raison de cette amélioration.”

La nouvelle que ce changement est permanent est non seulement une excellente nouvelle pour tous les joueurs, et plus encore pour les dresseurs à mobilité réduite ou souffrant d’un quelconque handicap limitant leurs déplacements.

En effet, jouer sans se déplacer devient nettement plus intéressant depuis cette mise à jour, même s’il restera toujours plus efficace de se balader pour maximiser le nombre de rencontres.

Si les joueurs accueillent cette nouveauté à bras ouvert, c’est aussi un sentiment de surprise qui anime nombre de joueurs, à l’image de l’utilisateur Reddit Mystic : “C’est fou… Pourquoi est-ce qu’il ne mettent pas ce changement en avant ? Il est évident qu’ils ont besoin de bonne publicité en ce moment (il en ont toujours besoin, pour être honnête.”

S’il est en effet surprenant de constater que Niantic s’est gardé d’annoncer en grande pompe ce changement en faveur des joueurs de Pokémon Go, le résultat n’en est pas moins plaisant : tout le monde va pouvoir attraper plus de Pokémon !