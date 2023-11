La magie d’un anniversaire dans Pokémon Go : Un échange qui réchauffe le cœur

Un joueur de Pokémon Go a réalisé un échange touchant pour l’anniversaire du fils de son ami, et la communauté adore ça.

Certes, Pokémon Go a son lot de frustrations et de bugs dans la communauté, mais il y a aussi de fantastiques histoires attendrissantes cachées dans ce jeu adorable.

En fait, beaucoup diraient que la communauté bienveillante est ce qui rend Pokémon Go si populaire. Après tout, il n’y a rien de plus agréable que de voir une toute nouvelle génération découvrir leur amour pour les Pokémon et s’efforcer soit de tous les capturer, soit d’obtenir les Pokémon les plus puissants possibles.

Un échange Pokémon Go attendrissant voit un fan échanger “un dieu contre un autre”

Impliquer la communauté et les nouveaux fans dans le jeu était une des raisons clés pour lesquelles la communauté a adoré ce post sur Reddit.

Joignant une image d’un échange, un utilisateur a expliqué comment “c’était l’anniversaire du fils de mon ami et il voulait vraiment un Mewtwo”, donc, comme tout joueur de Pokémon Go bienveillant le ferait, ils “ont exigé un échange équitable” et ont fini par obtenir que le gamin leur échange un Keunotor.

Bien que Keunotor soit loin d’être un Pokémon puissant dans Pokémon Go, la communauté a trouvé le post à la fois hilarant et absolument adorable.

En fait, beaucoup se sont tournés vers les commentaires pour plaisanter sur le fait que “Mewtwo ne vaut pas Keunotor. Pauvre gamin s’est fait arnaquer mais je suppose qu’il faut apprendre à quel point le monde réel est dur plus tôt que tard.”

D’autres se sont exclamés que cet échange était clairement “Un dieu contre un autre” tandis que d’autres pensaient différemment, soulignant que c’était clairement “Un dieu contre un perdant violet inutile.”

Naturellement, avec les blagues, beaucoup ont trouvé l’échange “bienveillant” et extrêmement gentil à faire — mais la section des commentaires s’est certainement transformée en des centaines de blagues dénigrant l’utilisateur pour avoir “arnaqué” le gamin en se débarrassant de son “dieu” Keunotor pour le “inutile” Mewtwo.

