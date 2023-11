Pokémon Go : Témoignages d’une communauté qui dépasse le virtuel

Les joueurs de Pokémon Go partagent leurs histoires réconfortantes pour prouver que la communauté est toujours aussi bienveillante qu’elle l’était en 2016.

Pokémon Go a parcouru un long chemin depuis sa sortie en 2016 – mais il est difficile d’oublier à quoi ressemblait le jeu lors de son lancement. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour tous les attraper et ce que beaucoup ont vu était vraiment merveilleux. Aucun autre jeu n’a réussi à réaliser ce que Pokémon Go a fait cette première année, et depuis lors nous avons vu une communauté sans pareille.

Bien sûr, il y a toujours des éléments négatifs qui émergent d’une communauté et les plaintes de nombreux joueurs envers le jeu, et avec cela, il devient difficile de se rappeler les bons moments qui se produisent encore. Cependant, ils n’ont pas disparu, avec maintenant des tonnes de joueurs partageant leurs histoires pour prouver que Pokémon Go est tout aussi réconfortant qu’il l’a été.

Les joueurs de Pokémon Go partagent des histoires réconfortantes pour prouver que le jeu est toujours bienveillant

Partageant leur propre histoire réconfortante sur Reddit, un utilisateur a commencé une série de récits communautaires remplis d’amitiés sincères, d’amours, et juste une masse de joueurs se réunissant pour prouver que Pokémon Go est loin d’être fini.

Ils ont commencé la série en partageant leur propre histoire : “Sur le chemin du retour à la maison du travail aujourd’hui alors que j’étais coincé à un très long feu rouge, j’ai lancé le jeu et rapidement placé mon Pokémon dans une arène. J’ai ensuite entendu un coup de klaxon sur ma gauche et j’ai vu un autre gars dans sa voiture me montrer son téléphone – il jouait aussi à Pokémon Go mdr. Nous avons rigolé de cela dans nos voitures et nous nous sommes donné un pouce levé. Je joue de façon intermittente depuis des années et quand Pokémon Go a été lancé, c’était vraiment un spectacle de voir les gens se rassembler autour du jeu.”

D’autres ont pris part aux commentaires pour partager leurs propres histoires bienveillantes, avec quelqu’un qui partageait comment il “marchait seul en jouant et une famille entière de l’autre côté de la rue a commencé un Raid et crié pour demander si je jouais et si je voudrais me joindre. Après avoir gagné, ils m’ont donné quelques conseils sur les Méga-Évolutions que je ne connaissais pas ! Il y a définitivement encore des moments bienveillants !”

Pour beaucoup, Pokémon Go est plus qu’un simple jeu, avec sa communauté et les heures de Raid aidant les joueurs à traverser des périodes difficiles : “La communauté dans ma région a été formidable. J’ai rencontré plusieurs amis à travers le jeu et les heures de Raid le mercredi me donnent une raison de sortir et de socialiser. La socialisation m’a aidé à faire face aux temps difficiles auxquels je suis confronté en ce moment.”

En plus d’être accueilli par d’autres fans, certains ont partagé comment ils ont aidé à augmenter le plaisir pour d’autres, avec un qui expliquait comment ils avaient probablement fait la journée d’un enfant : “Lorsque les premiers Raids Mewtwo sont sortis, nous avions un groupe d’entre nous qui conduisait autour pour tous les obtenir. À un endroit, il y avait un enfant qui jouait seul, peut-être 8 ou 9 ans. L’enfant demande s’il peut se joindre à nous parce qu’il voulait vraiment Mewtwo. Nous faisons le combat et tous nous faisons nos captures et nous voyons l’enfant devenir triste parce qu’il ne restait pas dans la balle et finalement il l’attrape et pousse un petit cri avec des larmes de bonheur, comme de la joie pure. Nous tous l’encourageons etc… C’était un grand jour pour cet enfant.”

Bien qu’il n’y ait pas de pénurie de négativité dans Pokémon Go, avec des bugs, des dysfonctionnements et des déploiements frustrants se produisant souvent, il est important de ne pas oublier ce genre de communauté et d’amour. C’est ce qui fait de Pokémon Go le jeu qu’il est.