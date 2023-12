La signification cachée des couleurs des Arènes dans Pokémon Go

Certains joueurs de Pokémon Go apprennent la signification des changements subtils dans l’apparence des Arènes Pokémon qui peuplent le monde ouvert.

Dans les jeux vidéo Pokémon principaux, chaque Arène est protégée par un seul Leader d’Arène qui favorise généralement un seul type. Ainsi, les joueurs peuvent facilement découvrir comment chaque Arène est défendue en consultant des guides en ligne et peuvent préparer une stratégie de contre basée sur la préférence de type de leur Leader.

Dans Pokémon Go, les Arènes sont totalement différentes, car elles sont gardées par des Pokémon appartenant à des joueurs réguliers. Chaque joueur garde son Arène Pokémon au nom de l’équipe qu’il a choisie au début du jeu, avec des batailles menées au nom de la promotion de l’Équipe Sagesse, de l’Équipe Bravoure ou de l’Équipe Intuition.

La couleur d’une Arène Pokémon reflète sa propriété actuelle, avec des Arènes bleues pour l’Équipe Sagesse, des Arènes rouges pour l’Équipe Bravoure, des Arènes jaunes pour l’Équipe Intuition et des Arènes grises pour celles que personne n’a revendiquées. Il y a une différence supplémentaire dans l’apparence des Arènes que certains fans découvrent seulement maintenant.

Niantic / The Pokémon Company

La couleur des Arènes Pokémon dans Pokémon Go est égale à leur difficulté

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go a créé un fil demandant aux autres joueurs ce que la hauteur des différentes Arènes Pokémon est censée refléter. Il s’avère que ce n’est pas un caprice de conception accidentel, car la taille de l’Arène reflète son contenu.

“C’est une représentation de la somme totale des PC de tous les Pokémon là-dedans étant au-dessus d’un certain seuil. Pas sûr de ce que le nombre est exactement, mais plusieurs milliers”, a affirmé un utilisateur, tandis qu’un autre a clarifié, “8k pour l’arène de la tour montrée dans l’image. 4k pour celle de taille moyenne.”

L’une des raisons pour lesquelles les joueurs n’ont peut-être pas remarqué ce choix de conception par le passé est due à des bugs. Les Arènes dans Pokémon Go sont notoirement buggées, avec un sprite fluctuant, elles n’apparaissent donc pas toujours correctement dans le monde ouvert.

La taille d’une Arène Pokémon Go est un excellent raccourci visuel pour savoir à quel point elle est bien défendue. Si un joueur est assez nouveau dans Pokémon Go, il devrait éviter les plus grandes Arènes, car il est peu probable qu’il ait une équipe qui fera une brèche dans ses défenses.

C’est drôle comment les fans peuvent jouer à Pokémon Go pendant des années et manquer des détails comme celui-ci, surtout pour un jeu qui exige autant d’engagement quotidien. D’un autre côté, ce n’est pas comme si Pokémon Go affichait de grands panneaux de tutoriel néon sur tout, et les petits caprices visuels sont faciles à ignorer lorsque tout ce qui vous importe est de conquérir l’Arène.

