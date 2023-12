Les joueurs de Pokémon Go sont déçus par ce Shiny sans couleur

The Pokémon Company

Un récent événement de Pokémon Go met en lumière un Pokémon, et les fans de Pokémon Go sont unanimes à décrire la version shiny de la créature comme une énorme déception.

La plupart des fans de Pokémon seront d’accord pour dire que les Pokémon shiny sont cool. C’est une version rare de ces petites créatures, avec une couleur différente et de petites étoiles scintillantes lorsqu’on les lance au combat. Ouais, ils sont vraiment géniaux.

Malheureusement, tout comme la sélection principale de Pokémon, certaines versions shiny sont meilleures que d’autres – surtout avec certaines qui semblent étrangement similaires à leur couleur originale. Ectoplasma Shiny, pourquoi es-tu comme ça ?

Eh bien, de nombreux fans de Pokémon Go se rassemblent pour critiquer la version shiny d’un Pokémon en particulier, surtout puisqu’il s’agit de l’évolution d’un Pokémon avec un shiny fantastique. De plus, le récent événement de Noël de Pokémon Go a mis l’accent sur la créature avec un tout nouveau costume.

Les fans de Pokémon Go déçus par le costume shiny de Akwakwak

L’utilisateur Reddit Razno a partagé sa tristesse sur la plateforme, après avoir capturé un Psykokwak shiny portant un chapeau de Noël lors de l’événement de Noël de Pokémon Go.

Alors que le Psykokwak shiny a une teinte bleue amusante qui est très différente de son apparence jaune habituelle, le Akwakwak shiny est malheureusement d’une teinte de bleu similaire à la conception originale. Cela est d’autant plus frustrant à cause de son nom Golduck en anglais, une occasion manquée de faire du shiny une couleur or ou jaune.

Les fans ont soutenu le post original dans les commentaires, avec une personne ajoutant : « C’est exactement pour cela que je n’ai jamais fait évoluer mon Psykokwak shiny. » De même, un autre commentaire dit : « J’aurais aimé qu’il soit jaune ou, vous savez, GOLDuck. »

D’autres commentaires ont partagé des conseils pour tout chasseur de shiny en devenir, avec une personne contribuant : « Il faut vérifier les shinies avant d’évoluer, j’ai appris ça de la manière difficile aussi. » Puis, un autre commentaire développe sur cela, disant : « Je ne ferai pas évoluer mon Ponyta shiny pour la même raison. »

Il y a beaucoup d’occasions manquées en ce qui concerne les Pokémon shiny et leurs designs, bien que dans le cas de nombreux nouveaux Pokémon, il y a une logique dans le choix.

Charcadet, Armarouge et Ceruledge ont tous attiré l’ire des fans de Pokémon en raison de leurs changements minimes. Seule la couleur des yeux du Pokémon change, et c’est parce que le Pokémon est à l’intérieur de l’armure, c’est donc le seul élément qui pourrait changer.

Cependant, Psykokwak shiny est adorable, bleu, et un grand changement par rapport à l’original. Si vous avez la chance de trouver un Psykokwak shiny avec le mignon nouveau chapeau de Noël, peut-être le laisser juste en tant que Psykokwak.