Hoopa jouerait un rôle crucial dans Légendes Pokémon Z-A

The Pokémon Company

Les théories de fans concernant Légendes Pokémon Z-A inondent internet actuellement, et certains sont convaincus que Hoopa pourrait jouer un rôle majeur dans le prochain jeu.

Légendes Pokémon Z-A est à l’horizon et les théories de fans à son sujet ont absolument submergé internet depuis son annonce. Certains pensent qu’il s’agira d’une suite à Légendes Pokémon : Arceus et d’autres sont convaincus qu’il résoudra certains mystères de longue date de Pokémon.

Bien que la plupart des conversations sur ce jeu mettent en vedette Zygarde et Arceus dans une certaine mesure, il y a un Pokémon que nous pourrions voir largement mis en avant : Hoopa.

Hoopa a été introduit dans Pokémon X & Y avec deux formes différentes : Hoopa Enchaîné et Hoopa Déchaîné. Il est connu comme le Pokémon Fripon et son entrée dans le Pokédex mentionne qu’il “envoie n’importe quoi et tout à des endroits lointains en utilisant son anneau, qui peut déformer l’espace.”

Légendes Pokémon : Arceus avait un thème lourd sur le voyage dans le temps et il semble que Z-A aura également un élément de cela, basé sur la bande-annonce. Une théorie populaire des fans qui circule depuis l’annonce est que Hoopa sera au centre de l’histoire du jeu, causant des méfaits en nous envoyant à travers le temps.

La théorie a été décrite lors d’une récente discussion entre fans, un fan de Pokémon soulignant que le Pokémon a la capacité de manipuler l’espace et de tirer tout ce qu’il veut à travers ses anneaux magiques et que “Hoopa est un candidat de choix pour être la cause de toutes les farces de déplacement temporel.”

Cela aurait du sens. Il vient de la bonne génération et semble avoir toutes les capacités nécessaires pour mettre en place une intrigue avec une chronologie étrange, et il semble peu probable qu’un nouveau Pokémon soit introduit juste pour remplir ce but.

S’il y a des “farces de déplacement temporel” dans Légendes Pokémon Z-A, ce sera presque certainement le résultat d’un Pokémon. Il est peu probable que le jeu commence avec un méchant nous envoyant à travers le temps ou déformant la réalité, un Pokémon aurait beaucoup plus de sens et correspondrait mieux à la franchise.

Bien que Hoopa soit sans doute le candidat idéal pour remplir ce rôle, il y a définitivement d’autres Pokémon qui pourraient être mis en vedette. Par exemple, Celebi est un Pokémon extrêmement populaire qui a la capacité de voyager dans le temps. Avant l’annonce de Z-A, certains fans étaient certains que le prochain jeu Légendes serait Légendes Pokémon Celebi.

Il est difficile de faire des déclarations certaines sur le lore de Légendes Pokémon Z-A pour le moment. Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est de spéculer sur quels Pokémon pourraient être présentés dans le jeu et quels Pokémon obtiendront leurs propres Méga-Évolutions.