Légendes Pokémon Z-A doit faciliter l’accès à Pokémon HOME

Pokémon HOME est un outil précieux pour les joueurs de Pokémon. Les prochains jeux de la série doivent s’assurer que les fans disposent d’une forme d’accès en jeu à ce service.

Parmi toutes les applications et services liés à Pokémon, Pokémon HOME est sans doute l’un des plus utiles. Il permet aux joueurs de transférer des Pokémon entre les jeux de manière fluide et agit comme une solution de stockage intelligente.

C’est un service utile, mais étonnamment difficile à accéder lorsqu’on joue à Pokémon Écarlate et Violet. Il n’y a pas de moyen intégré dans le jeu pour se connecter au service, ce qui signifie que vous devez fermer le jeu, ouvrir l’application, transférer, fermer l’application et rouvrir le jeu. C’est faisable, mais fastidieux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Transférer le bon Pokémon de HOME à votre jeu peut faire toute la différence si vous jouez en compétition ou essayez de vaincre un Raid particulier. Pouvoir accéder au service HOME tout en jouant à votre jeu préféré pourrait être un véritable changement utile et pratique.

Game Freak Un Centre Pokémon de Épée & Bouclier.

Pokémon Écarlate et Violet n’ont plus les fonctions standard de PC, car les joueurs ont maintenant accès à leurs Boîtes en déplacement. Mais pourrait-on ajouter un nouveau PC au Centre Pokémon qui permet aux joueurs d’accéder à leur compte HOME ? Cela ajouterait beaucoup plus de fonctionnalités aux Centres Pokémon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les Centres Pokémon étaient beaucoup plus importants dans les jeux Pokémon précédents, mais il est possible de traverser Écarlate et Violet sans vraiment avoir besoin de s’arrêter souvent à l’un d’eux. Vous pouvez vous soigner facilement en déplacement et accéder aux Boîtes, et il y a beaucoup d’objets dans le monde qui rendent les boutiques Pokémon moins essentielles.

Ajouter une ligne directe à Pokémon HOME dans les Centres Pokémon donnerait aux gens beaucoup plus de liberté lorsqu’ils jouent et pourrait rendre les Centres Pokémon plus excitants à découvrir également. Ce sujet est apparu récemment dans une discussion entre fans, les joueurs convenant que cela pourrait être cool, mais cela pourrait conduire à des exploitations possibles ou à la présence de Pokémon générés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme l’a noté un joueur, introduire Pokémon HOME après avoir complété l’histoire principale pourrait prévenir certains problèmes. Il faudrait que ce soit un accès restreint, mais cela pourrait quand même être un ajout fonctionnel aux Centres Pokémon, même s’il s’agissait d’un système de dépôt à sens unique.

Il est incroyablement peu probable que nous voyions cela implémenté dans un jeu Pokémon de sitôt. Si des changements doivent survenir concernant les Centres Pokémon et le stockage, il est probable que ces changements soient réalisés pour Légendes Pokémon Z-A.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Légendes Pokémon Z-A a le potentiel de bouleverser beaucoup de principes de base des jeux Pokémon. C’est un jeu très attendu qui existera en dehors de la ligne principale des jeux Pokémon, et il a beaucoup plus de liberté que d’autres jeux à venir pour expérimenter et introduire de nouvelles fonctionnalités.