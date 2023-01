Une nouvelle fonctionnalité “intrusive” de Pokémon Go exaspère les joueurs

Les joueurs de Pokémon Go ont découvert une nouvelle fonctionnalité lors de la capture de certains Pokémon : “personne ne voulait ça”.

Si vous avez déjà lancé Pokémon Go sur votre smartphone, vous avez probablement remarqué que l’application est pour le moins généreuse en terme de pop-ups, et peut-être même un peu trop.

Au cours d’une session de jeu, les dresseurs reçoivent des notifications pour les informer. Proximité d’un Raid, kilomètres parcourus, avertissements, événements… une avalanche d’informations pouvant rapidement se montrer irritante.

Néanmoins, Niantic a remis le couvert, ajoutant une nouvelle notification – et pas de plus utiles – au jeu.

La nouvelle notification de record de capture enrage les joueurs

Lorsqu’on capture une créature dans Pokémon Go, celle-ci se voit assigner une taille et un poids aléatoire, du moins dans la plage de gabarit du Pokémon en question. Jusqu’à maintenant, une petite bannière au dessus des stats du Pokémon indiquait lorsque ce dernier était le plus grand, le plus petit, le plus lourd ou encore le plus léger de notre collection.

Néanmoins, l’utilisateur Reddit Srbscooby a partagé une capture d’écran prouvant que cette relative discrétion des records de poids et de taille n’est plus d’actualité.

En effet, les records de poids et de taille – à condition que le Pokémon capturé soit XXL ou XXS – déclenchent désormais un pop-up s’affichant sur près de la moitié de l’écran. “Personne ne voulait ça”, commente un internaute dont l’avis semble largement partagé sur la publication Reddit.

Un autre utilisateur a d’ailleurs pris soin de détailler quelques notifications qui amélioreraient réellement l’expérience de jeu sur Pokémon Go : un Raid proche qui se remplit, la présence d’un Pokémon sauvage qu’on n’a jamais capturé à proximité…

L’ajout de cette fonctionnalité pourtant anodine est un véritable coup dans l’eau pour Niantic, et une nouvelle frustration pour de nombreux joueurs qui attendaient des nouveautés moins intrusives et autrement plus utiles.