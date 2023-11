Les joueurs de Pokémon Go sont convaincus que des PokéStops disparaissent

Les joueurs de Pokemon Go observent un changement radical dans leur environnement, ce qui amène beaucoup à se demander si Niantic supprime discrètement des Pokestops.

Malgré l’ajout et la modification de nombreuses fonctionnalités, un élément est resté bien ancré depuis le lancement de Pokemon Go : les PokéStops. Servant de marqueurs pour des lieux clés et des monuments, les Pokéstops sont un élément essentiel du jeu, permettant de récupérer de nombreuses ressources essentielles.

Cependant, certains joueurs ont remarqué un fait troublant : des PokéStops autour d’eux qui “disparaissent”.

Les joueurs de Pokemon Go pensent que Niantic supprime discrètement des Pokéstops

Sur le subreddit de Pokémon Go, l’utilisateur Lechonkje a partagé son étonnante découverte :

“Je vis dans une zone rurale et j’ai travaillé dur pour atteindre le niveau 37. Une fois ce niveau atteint, j’ai commencé à créer des PokéStops dans le secteur avec d’autres joueurs, pour le rendre moins rural.

Néanmoins, des PokéStops ont commencé à disparaitre récemment, et ça fait mal de voir ce pour quoi tu t’es battu pendant plus d’un an s’évaporer sous tes yeux…”

Sur deux captures d’écran avant/après, on remarque en effet que pas moins de 3 PokéStops semblent avoir disparu d’un petit secteur qui comptait auparavant 4 points d’intérêt.

Et ce n’est pas tout, puisque l’auteur affirme que plusieurs autres PokéStops ont disparu de la zone, même s’il ne dispose pas des screenshots antérieurs à ce désagrément pour le montrer.

Dans les commentaires, plusieurs joueurs ont exprimé leur frustration quant au système de PokéStops. Certains dresseurs critiquent le délai pouvant s’étaler sur plusieurs années avant l’approbation d’un PokéStop, qui peut parfois être retiré du jour au lendemain sans explication.

Un autre joueur a néanmoins partagé ce qui pourrait être l’explication de ces récentes disparitions de PokéStops :

“Il y a eu une refonte des PokéStops et de leur conditions ces derniers mois, y compris pour les PokéSotps demandés par les joueurs. J’ai réussi à faire approuver certains PokéStops anciennement rejetés alors que certains PokéStops ont disparu comme vous l’avez vu ici. Certains n’auraient pas dû être des PokéStops pour commencer, mais c’est quand même triste de les voir partir.”

Il convient de noter que Niantic n’a pas officiellement communiqué quant à une éventuelle vague de suppression de PokéStops.