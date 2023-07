Comment obtenir Manglouton dans Pokémon Go : Évolution, shiny…

Niantic / The Pokemon Company

Manglouton et son évolution Argouste ont fait leur apparition dans Pokémon Go au début de la Saison d’Alola, mais comment les attraper ? Et peuvent-ils être shiny ? Tout ce que vous devez savoir.

Manglouton est un Pokémon de la 7e génération qui a été ajouté sur Pokémon Go avec le reste des créatures d’Alola. Ce Pokémon a rapidement fait sensation lors de sa révélation, principalement en raison de sa ressemblance frappante avec un ancien président américain.

Depuis lors, Manglouton et son évolution, Argouste, peuvent tous deux être obtenus à l’état sauvage dans Pokémon Go.

Découvrez alors tout ce que vous devez savoir sur la capture de Manglouton dans Pokémon Go, ainsi que les détails de son processus d’évolution et s’il peut être shiny ou non.

Comment attraper Manglouton dans Pokémon Go ?

La façon la plus simple d’attraper Manglouton dans Pokémon Go est de le trouver à l’état sauvage. Si vous avez du mal à en faire apparaître un, utilisez la fonction radar sur la carte du monde pour voir s’il y en a un près d’un point d’intérêt.

Manglouton n’est pas considéré comme rare dans Pokémon Go, donc une fois que vous trouvez un endroit où il apparaît, vous devriez être capable d’en attraper un facilement. Cependant, Argouste, la forme évoluée de Manglouton, est plus difficile à trouver.

Niantic / The Pokemon Company

Comment obtenir l’évolution de Manglouton, Argouste, dans Pokémon Go ?

Pour déclencher l’évolution de Manglouton en Argouste, vous devrez rassembler 50 Bonbons. Il n’y a pas d’objets spéciaux ou de tâches de Copain nécessaires pour ce processus d’évolution.

N’oubliez pas que vous pouvez utiliser des Baies Nanana pour gagner des Bonbons supplémentaires lors de la capture de Manglouton. Vous pouvez également transférer ceux dont vous n’avez pas besoin pour obtenir une petite quantité de Bonbons.

Manglouton peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Manglouton shiny peut être attrapé à l’état sauvage dans Pokémon Go, cependant, c’est extrêmement rare, n’ayant que 0,2% de chance d’apparaître. Par conséquent, nous vous conseillons de le chercher dans les zones densément peuplées et d’utiliser un Module Leurre pour augmenter la probabilité de son spawn.

Cela signifie qu’Argouste shiny est également disponible si vous faites évoluer votre Manglouton shiny.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la façon de capturer Manglouton et Argouste dans Pokémon Go.