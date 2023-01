Comment capturer Kecleon sur Pokémon Go

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Kecleon a enfin fait ses débuts dans Pokémon Go, dans le cadre de l’événement de la Journée Communauté du mois de janvier. Voici tout ce que vous devez savoir pour en capturer un.

Après des années d’attente, les joueurs de Pokémon Go vont enfin pouvoir compléter leur collection de Hoenn, car l’insaisissable Kecleon vient de faire une entrée surprise sur le jeu mobile, ainsi qu’une toute nouvelle mécanique de capture.

De nombreux joueurs s’attendaient à ce que le Pokémon Multicolor débarque dans le cadre de l’événement Circuit Pokémon GO : Hoenn de février, mais il est en fait fait ses débuts en jeu le 7 janvier 2023, avec la Journée Communauté de Marisson.

Si vous avez du mal à trouver un Kecleon dans Pokémon Go, voici toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour le capturer.

Où trouver Kecleon dans Pokémon Go ?

Kecleon a commencé à apparaître dans des PokéStops aléatoires à la fin de la Journée Communauté de Marisson, le 7 janvier. La seule façon d’en trouver un est donc d’interagir avec le plus grand nombre de PokéStops possible autour de vous.

Vous saurez que vous êtes en présence d’un Kecleon si un obstacle invisible vous empêche d’activer le PokéStop. Pour le pousser à abandonner son camouflage, il suffira de tapoter plusieurs fois sur la forme invisible et il finira par apparaître en dehors du Pokéstop.

Pour l’heure on ignore encore quel est son taux de capture, ni même s’il a de grandes chances de s’enfuir. De ce fait mieux vaut mettre toutes les chances de son côté et ne pas lésiner sur les baies Framby et les Hyper Ball.

On ne sait pas non plus combien de temps Kecleon restera en jeu, alors essayez d’en ajouter un à votre Pokédex tant que vous le pouvez encore. Si l’on se fie au site officiel, le Pokémon pourrait être d’actualité dans le Circuit Pokémon GO : Hoenn.

“Avec un peu de chance, les Dresseurs qui participent au « Circuit Pokémon GO : Hoenn – Las Vegas » pourront rencontrer un Kecleon chromatique pour la première fois dans Pokémon GO !”.