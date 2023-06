Le buff secret des Raids à distance sur Pokémon Go interroge les joueurs

Les joueurs de Pokémon Go ont récemment été stupéfaits lorsqu’ils ont découvert que Niantic avait discrètement amélioré les Raids à distance.

De nombreux fans de Pokémon Go sont impatients de laisser derrière eux la saison 10 en raison des nombreux événements buggés et peu intéressants qui ont totalement cassé le jeu.

De plus, la saison 10 Rising Heroes a apporté l’un des changements les plus controversés dans Pokémon Go : le nerf massif des Passes de Raid à distance, ce qui n’a absolument pas plu à la communauté.

Mais avec l’annonce que la saison 11 de Pokemon Go, appelée Gemmes Cachées qui arrivera le 1er juin 2023, des joueurs attentifs ont remarqué que Niantic va légèrement améliorer les Raids à distance à l’avenir.

Les joueurs Pokémon Go repèrent le buff des Raids à distance dans Gemmes Cachées

Un post sur le subreddit de Pokémon Go de TheSilphRoad a attiré l’attention des joueurs sur ce buff discret.

Au bas de la page de mise à jour des Gemmes Cachées, dans la section “Bonus de saison”, Niantic a inclus le texte suivant : “Alors qu’il s’agissait d’un bonus saisonnier, les dégâts infligés par les Pokémon participant à des raids à distance sera augmenté de façon permanente pour correspondre à ceux des Pokémon présents en personne.”

Pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, les joueurs qui participaient aux Raids en utilisant des Passes de Raid à distance infligeaient légèrement moins de dégâts comparativement à ceux qui participaient en personne. Ils ne recevaient alors un buff de dégâts que pendant des bonus saisonniers spécifiques.

Cette fonctionnalité était une autre petite façon pour Niantic d’encourager les joueurs à sortir et à interagir avec Pokémon Go en dehors du confort de leur maison.

La réaction de la communauté à ce buff a donc surpris les joueurs, certains faisant l’éloge de celui-ci tandis que d’autres se montrent plus sceptiques.

“Wow, je ne m’y attendais pas franchement. J’avais vraiment l’impression qu’ils allaient nerf le raid à distance jusqu’à ce qu’il meure”, a avoué un utilisateur Reddit, tandis qu’un autre a dit : “C’est une bonne nouvelle. Je sais qu’ils pourraient faire plus, mais ne pas avoir cette épée de Damoclès au-dessus de nous est quand même agréable à entendre.”

D’autres fans ont estimé que cette mise à jour était trop peu, trop tard. “Je n’ai jamais fait et acheté un seul raid à distance depuis qu’ils ont augmenté les prix. C’était génial pendant que ça durait, mais je ne paierai pas autant”, a déclaré un joueur, tandis qu’un autre a dit : “Bien, mais pas assez. J’aurais été satisfait de faire 80% des dégâts et de garder le même coût et le nombre de Pass par jour.”

Au final, cette mise à jour Gemmes Cachées ne fera qu’aider les dresseurs qui utilisent encore des Passes de Raid à distance tout en jouant à Pokémon Go. Espérons que Niantic continue à faire de petits changements comme celui-ci afin d’apaiser la communauté à l’avenir.