Quels statuts renforcer en priorité dans Palworld

Palworld est un jeu de survie et vous devez renforcer vos statuts pour assurer que vos combats se déroulent bien. Voici les meilleurs statuts que vous devriez chercher à renforcer rapidement.

Palworld, comme la plupart des autres jeux de survie en monde ouvert, possède des statistiques que vous pouvez améliorer. Vous gagnez des points chaque fois que vous montez de niveau dans le jeu. Ainsi, vous pouvez utiliser ces derniers pour renforcer le statut souhaité.

Le choix des statuts à améliorer reflète souvent votre approche personnelle du jeu. Néanmoins, certains d’entre eux sont essentiels pour rendre votre expérience dans Palworld plus agréable et le gameplay plus fluide. Si vous êtes perdu, nous sommes là pour vous guider.

Voici ce que vous devez savoir sur le renforcement des Statuts dans Palworld.

Pocketpair

Les statuts que vous êtes autorisé à améliorer dans Palworld sont :

PV

Endurance

Attaque

Défense

Vitesse de travail

Poids actuel

Tous ces statuts sont utiles, mais il y en a certains qui sont plus importants. En effet, dans Palworld, les statuts comme les PV, l’Endurance, et le Poids actuel sont cruciaux pour progresser. Ils influencent votre capacité à explorer, combattre, et construire. Choisissez-les judicieusement pour compléter votre style de jeu et optimiser l’efficacité de vos Pals dans ce monde riche et dynamique.

Points de Vie (PV)

Ce paramètre renforce votre endurance et s’avère constamment bénéfique. Il existe toujours un risque d’être atteint une ou deux fois durant les affrontements si vos PV sont insuffisants. Ainsi, il est sage d’investir des points dans vos PV dès le départ.

Endurance

Améliorer votre Endurance est tout aussi essentiel, car des situations exigent parfois de courir ou d’escalader. Une Endurance limitée entraîne une fatigue rapide. Quasiment chaque action demande de l’Endurance, l’augmenter est donc impératif.

Poids actuel

Le Poids actuel définit le volume d’équipement que vous pouvez transporter dans le jeu. Il s’agit d’une caractéristique à ne pas négliger, surtout au début du jeu, car vous serez amené à transporter une grande partie des ressources, vu le nombre limité de Pals à votre disposition. Augmenter votre Poids Actuel facilitera donc considérablement la construction de votre base.

Si les autres Statuts restent pertinents, ils ne rivalisent pas en importance avec ces trois là. Cela s’explique par le fait que les tâches liées à la défense ou à l’extraction de ressources sont souvent déléguées à vos Pals. Ainsi, l’attaque, la défense et la vitesse de travail deviennent secondaires et ne devraient être renforcées qu’avec des points excédentaires.

Dans tous les cas, n’oubliez pas de renforcer vos statuts chaque fois qu’un point de statut est disponible. Il n’y a aucun avantage à accumuler des points de statut, car rester en dessous de votre niveau rendra le jeu plus difficile inutilement.

