Un glitch dévastateur de Palworld rase intégralement la carte

Un joueur de Palworld a partagé un clip montrant le glitch destructeur “Ignis Rage” qui a anéanti toute sa carte.

La dernière mise à jour de Palworld a apporté un flot de nouveau contenu au jeu en accès anticipé, incluant le raid de Bellanoir, qui présente ses propres dangers incendiaires dont les joueurs doivent se méfier.

Mais cette mise à jour semble aussi avoir créé un glitch cataclysmique capable d’annihiler toute forme de vie et tout matériau sur la carte.

« Qu’est-ce qui vient de se passer ? » a questionné un joueur en titre de son post Reddit, partageant un clip d’une immense explosion de flammes ardentes survenant après avoir libéré un Arsox d’une cage du Syndicat et sorti son Pyrin Noct.

De nombreux fans qui avaient eu le malheur de rencontrer le glitch auparavant ont rejoint la discussion pour tenter de comprendre le glitch..

« Ignis Rage dans toute sa splendeur, je présume ? », ironise notamment un joueur.

Selon ceux qui ont déjà expérimenté le glitch, l’explosion serait en fait due à la compétence de leur Pal, Pyrin Noct, nommée Ignis Rage. D’autres joueurs pensent qu’il devait y avoir une entité encore en combat avec le joueur, ce qui a mené au déclenchement de sa capacité.

Cependant, ce qui rend ce glitch particulièrement frustrant est le fait que l’habileté se déclenche avec un rayon infini, détruisant chaque bâtiment en vue et rasant « tout ce qui est actuellement apparu sur la carte ».

Les glitchs et bugs comme ceux-ci sont communs dans les jeux en accès anticipé, où le développement et le test des fonctionnalités du jeu, des graphiques et des animations sont encore en cours.

« Il était en cage pour une raison ! » a plaisanté un joueur.