Le ciel de Palworld se teinte d’apocalypse suite à un glitch inhabituel

Depuis son lancement, les joueurs de Palworld ont rencontré leur part de glitches bizarres. Certains bugs ont carrément entravé l’expérience, comme celui qui rendait le Pal Penking tellement grand qu’il provoquait le crash du jeu.

Les glitchs peuvent parfois s’avérer amusants, cependant. Par exemple, un bug d’animation avait convaincu un joueur que sa créature Beegarde allait se transformer en Super Saiyan.

Un autre problème qui continue de se manifester rend le ciel d’une teinte rose-rougeâtre. L’utilisateur Reddit TheOriginalSkyZer0 a publié des captures d’écran du phénomène, comme vu ci-dessous :

En demandant à propos du ciel étrangement coloré, le Redditor a noté qu’il avait essayé de le corriger de diverses manières. Redémarrer le jeu et son PC n’a pas aidé, ni ajuster les paramètres de luminosité de Palworld, a dit le joueur.

Naturellement, les blagues sur la couleur étrange du ciel remplissent les commentaires. « C’est une lune de sang, tous les pals que tu as tués depuis que tu as commencé à jouer vont maintenant revenir à la vie et te chasser », a plaisanté une personne.

Un autre a ajouté : « Palworld a collaboré avec l’Apocalypse biblique. »

Cependant, certains utilisateurs de Palworld ont souligné que le ciel inhabituel est en fait le résultat d’un glitch visuel. Pire encore, cela peut devenir de plus en plus ennuyeux en raison d’instances de flashs et d’écrans noirs aléatoires.

Pour le corriger, ceux affectés devraient visiter la localisation de la grotte Alpha Blazamut, marcher à l’intérieur jusqu’à ce que l’éclairage de la grotte change, puis ressortir.

Ce glitch particulier a tourmenté le jeu pendant plusieurs semaines. Malheureusement, nous ne savons pas encore si Pocketpair prévoit ce corriger ce problème.