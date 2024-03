Un joueur de Baldur’s Gate 3 repère un glitch « terrifiant » dans l’Acte 2

Baldur’s Gate 3 est un jeu incroyable, mais il n’est pas exempt de bugs. Il semble d’ailleurs qu’un joueur ait récemment repéré un glitch dans l’Acte 2 et il est terrifiant.

Baldur’s Gate 3 est très probablement l’un des jeux les plus vastes auxquels vous pouvez jouer. Il est immense en taille et en ambition et offre des centaines d’heures de jeu. Cependant, un jeu aussi grand contient inévitablement des glitches qui peuvent perturber votre expérience.

Il semble qu’un joueur ait justement repéré un glitch dans l’Acte 2 de Baldur’s Gate 3. Le joueur a trouvé cela à la fois hilarant et terrifiant et a décidé d’en discuter avec d’autres membres de la communauté.

Un glitch perturbant dans Baldur’s Gate 3 terrifie les joueurs

La discussion autour du sujet a été initiée par l’utilisateur Reddit timpanona qui a posté une image du glitch et a déclaré : « Probablement l’un des glitches les plus hilarants et terrifiants que j’ai rencontrés jusqu’à présent ». Il s’agissait d’un glitch où le bœuf dans l’Acte 2 était recouvert d’une sorte de matière verte et entouré de corps morts.

D’autres joueurs se sont joints à la conversation, car beaucoup d’entre eux ont trouvé ce bug assez drôle. Un utilisateur a commenté : « Le glitch est un leak ! LOL ». Un autre utilisateur a ajouté : « Hah ! Le bœuf le plus étrange que j’ai jamais vu ».

Un joueur a également affirmé : « Devenez amis avec lui et demandez-lui de l’aide comme allié dans le combat final ». Finalement, un autre commentateur a mentionné : « Mec, je pensais juste que c’était une forme indistincte, je n’avais jamais vu les cadavres morts jusqu’à maintenant ». Un des joueurs a même suggéré, « N’ayez pas peur, vous commencez simplement à voir les choses telles qu’elles sont vraiment ».

Par conséquent, certains joueurs ont suggéré que c’est un leak, tandis que d’autres sont simplement surpris par cela. Néanmoins, il ne fait aucun doute que la scène est terrifiante et les joueurs de Baldur’s Gate 3 sont d’accord là-dessus.

