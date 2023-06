Le mode Arena en 2v2v2v2 de LoL se dévoile : Date et concept

Le très attendu mode Arena en 2v2v2v2 de League of Legends arrive prochainement à l’occasion de l’événement Combattants spirituels, et Riot Games a annoncé ce que les joueurs peuvent attendre de celui-ci. Tout ce que vous devez savoir.

Un tout nouvel événement inspiré par l’adrénaline et la compétition des jeux de combat va bientôt apporter du nouveau contenu à la fois sur League of Legends, Teamfight Tactics, League of Legends : Wild Rift et Legends of Runeterra cet été.

Combattants spirituels est l’hommage de Riot Games au genre du jeu de combat, s’inspirant de la résonance émotionnelle et des moments uniques des personnages des jeux de combat et des arcs de tournois d’anime, et proposera de tout nouveaux modes de jeu, skins, fonctionnalités de gameplay, et plus encore dans les quatre jeux Runeterra de Riot Games. L’événement Combattants spirituels débutera le jeudi 20 juillet et se terminera le lundi 28 août.

L’univers alternatif dans lequel se déroule Combattants spirituels va plonger les joueurs dans un monde coloré et diversifié où les joueurs vont se battre pour faire leurs preuves en combattant sur la plus grande scène du monde, le “Tournoi des âmes”. Le tournoi est une compétition organisée par le mystérieux God’s Eye où des combattants aux capacités extraordinaires s’affrontent jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un.

Le mode Arena débarque sur League of Legends

Arena est un nouveau mode de jeu de League of Legends dans lequel quatre équipes de deux joueurs vont s’affronter dans des rounds de combat tournants.

Après chaque round de combat, les équipes vont se renforcer avec des améliorations uniques jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une équipe en vie.

Les combats se déroulent sur quatre champs de bataille différents, dont la taille, la densité du terrain et le thème varient. Les champions de l’univers Soul Fighter feront des apparitions occasionnelles dans les parties, à l’avantage ou au détriment des joueurs.

Lors du lancement de ce nouveau mode, de nombreux skins basés sur l’événement Soul Fighter seront également publiés, ainsi que le nouveau champion, Naafiri.