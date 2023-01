Une énorme fuite offre un aperçu plus détaillé d’Hogwarts Legacy

Alors que ce n’est plus qu’une question de jours avant qu’Hogwarts Legacy ne soit enfin disponible, une énorme fuite est venue apporter un aperçu plus détaillé du gameplay ainsi que du design du RPG.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est sans conteste l’un des jeux les plus attendus de l’année 2023. Les Potterheads du monde entier se préparent à vivre le rêve d’une vie, s’imaginant déjà en train d’arpenter ce monde ouvert avides de découvrir de nouvelles créatures magiques, de résoudre de nombreux mystères et bien sûr de suivre les cours afin d’apprendre à maîtriser des sortilèges, à préparer des potions, etc … Une belle revanche pour tous ceux qui n’ont pas reçu la fameuse lettre d’admission.

Bien que les futurs sorciers aient déjà une bonne idée de ce qui les attend étant donné que la sortie du RPG est imminente, il reste tout de même certaines zones d’ombre. Du moins c’était le cas avant qu’une énorme fuite ne vienne tout chambouler.Si vous ne souhaitez pas en connaître la teneur, mieux vaut prendre vos jambes à votre cou.

Avalanche Software Hogwarts Legacy semble avoir été victime d’une énorme fuite.

Hogwarts Legacy se dévoile davantage grâce à une fuite

À quelques jours de sa sortie, le RPG en monde ouvert d’Avalanche Software a été victime d’une énorme fuite. Une importante partie de l’artbook du jeu semble avoir fuité, laissant entrevoir sur Twitter une importante quantité de visuels qui ont apporté de nouveaux détails sur le gameplay et même une idée approximative de la durée du jeu.

Les différentes illustrations ont levé le voile sur de nombreuses créatures magiques, des personnages, les robes de sorcier à optimiser avec de l’équipement, ainsi que sur différents lieux tels que la Grande Salle. La carte complète du RPG est également de mise, y compris les zones qui ont été retirées et qui pourraient faire l’objet d’un futur DLC.

Comme si les illustrations ne suffisaient pas, les leakers ont également apporté une pléthore d’informations concernant le jeu, à commencer par sa durée de vie. Selon toute vraisemblance, pour les plus pressés, il faudra environ 35 heures pour finir le jeu tandis que pour ceux qui ne veulent le compléter à 100%, il faudrait environ 70 heures.

En effet, il semblerait que le jeu ne manquera pas de contenus secondaires, avec de nombreuses quêtes à la clé qui conduiront les joueurs dans des lieux emblématiques comme Azkaban, mais aussi des objets à collectionner.

Bien sûr comme toujours, tant que rien n’a été confirmé par Avalanche Software ces informations sont à prendre avec des pincettes. Il faudra probablement attendre jusqu’à la sortie d’Hogwarts Legacy pour en avoir le cœur net.

Pour rappel, la sortie d’Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard est attendue pour le 10 février 2023 sur Playstation 5, Xbox Series X/S et PC. Le RPG sera ensuite disponible le 4 avril 2023 sur PlayStation 4 et Xbox One et le 25 juillet sur Nintendo Switch.