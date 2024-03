Un leak de Helldivers 2 dévoile de nouvelles armes, Stratagèmes, silencieux,…

Un leak d’images du serveur de développement de Helldivers 2 ont montré plusieurs nouvelles armes, armures, Stratagèmes, boosters, etc. qui pourraient bientôt arriver dans le jeu.

Dès sa sortie, Helldivers 2 a connu un succès fulgurant, attirant des centaines de milliers de joueurs à traverser la galaxie pour affronter les forces ennemies. Après avoir investi d’innombrables heures dans le jeu, de nombreux joueurs ont déjà réussi à obtenir l’ensemble des armes disponibles.

En conséquence, les joueurs les plus dévoués de Helldivers 2 cherchent déjà à débloquer encore plus de contenu. Étant donné l’offre quelque peu limitée d’armes du jeu, seulement quelques fusils dans chaque catégorie au lancement, il n’est pas surprenant que les fans veuillent plus d’options.

Heureusement, la prochaine Obligation de Guerre apportera de nouvelles armes qui pourraient changer la méta, et certains leaks ont montré ce à quoi nous pouvons nous attendre. Gardez à l’esprit que ces leaks doivent être pris avec des pincettes. En effet, il s’agit de contenu en développement alors rien n’est sûr.

Un leak de Helldivers 2 dévoile un tas de nouveau contenu

Un post Twitter/X montrant du gameplay sur le serveur de développement de Helldivers 2 circulait. Rapidement, supprimé, le compte TCMFGames a reposté certaines informations et images des nouvelles armures.

Pour débuter, nous découvrons les nouvelles armures. Bien qu’aucune statistique ne soit fournie, elles se distinguent nettement des options existantes. Ces nouvelles pièces affichent un aspect légèrement moins éclatant et ordonné que les armures actuellement disponibles en jeu, à l’exception notable de la combinaison Hazmat. De plus, chaque armure est accompagnée d’une description enrichie de lore inédit.

Quant aux armes et Stratagèmes, voici leurs noms complets et leurs statistiques. Gardez en tête qu’il ne s’agit que de leaks et qu’il s’agit de contenu en développement. Toutes les informations sont donc sujet à changement.

Nouvelles armes leakées de Helldivers 2

Arc-12 Blitzer

Ce fusil à pompe lance une large salve d’électricité à haute tension qui se propage entre toutes les unités à proximités.

Dégâts : 250

: 250 Capacité : Infinie

: Infinie Recul : 60

: 60 Cadence de tir : 30

LAS-16 Sickle

Un fusil laser, tirant en courtes rafales. Ne nécessite pas de rechargement, mais s’il surchauffe, un nouveau dissipateur de chaleur doit être installé.

Dégâts : 55

: 55 Limite de tir : 9

: 9 Recul : 2

: 2 Cadence de tir : 750

SG-225NS Breaker (Concasseur) Nailsplitter

Un fusil à pompe Concasseur modifié offrant une meilleure précision et pénétration d’armure, avec un recul exceptionnellement élevé.

Dégâts : 220

: 220 Capacité : 10

: 10 Recul : 70

: 70 Cadence de tir : 220

SG-225BB Breaker (Concasseur) Bugbiter

Une version plus lourde du fusil à pompe Concasseur, avec des dégâts plus élevés au détriment du recul et de la maniabilité.

Dégâts : 315

: 315 Capacité : 15

: 15 Recul : 49

: 49 Cadence de tir : 180

BR-14 Adjudicator

Un fusil précis, pénétrant l’armure, le BR-14 Adjudicator délivre un jugement juste aux ennemis de taille moyenne, bien que son chargeur restrictif limite son efficacité contre les grands groupes.

Dégâts : 80

: 80 Capacité : 25

: 25 Recul : 50

: 50 Cadence de tir : 550

AR-20L Justice

Un fusil de haut calibre avec des dégâts élevés, très pénétrant.

Dégâts : 80

: 80 Capacité : 20

: 20 Recul : 50

: 50 Cadence de tir : 550

AR-48 Truth Whisperer

Un fusil d’assaut avec silencieux intégré, qui n’alerte pas les cibles éloignées de la position de l’utilisateur. (Note importante, ce serait la toute première arme silencieuse, ouvrant la voie à plus d’options de furtivité à l’avenir. Excitant !)

Dégâts : 55

: 55 Capacité : 30

: 30 Recul : 30

: 30 Cadence de tir : 750

AR-22C Patriot

Un fusil d’assaut compact avec un taux de tir extrêmement élevé.

Dégâts : 55

: 55 Capacité : 45

: 45 Recul : 30

: 30 Cadence de tir : 950

LAS-7 Dagger

Un pistolet laser qui tire un faisceau continu. Ne nécessite pas de munitions mais peut surchauffer et nécessiter un changement de batteries.

(pas de statistiques au moment de la rédaction)

GP-31 Grenade Pistol

Un pistolet qui tire des grenades. Doit être rechargé entre chaque tir.

(pas de statistiques au moment de la rédaction)