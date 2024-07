Pré-patch note MAJ Helldivers 2 du 6 août : nouveaux ennemis, missions, difficulté accrue…

Le lancement de Helldivers 2 a été spectaculaire, attirant des joueurs partout dans le monde. Bien que les choses aient été un peu plus calmes récemment, l’annonce de la plus grande mise à jour de l’histoire du jeu, appelée Escalade de la Liberté, semble prête à insuffler une nouvelle vie au simulateur de démocratie. On vous dit tout.

Dans un post sur le site officiel du blog PlayStation, les développeurs d’Arrowhead Studios ont confirmé que la nouvelle mise à jour devrait être lancée le 6 août. Pour ceux qui jouent jusqu’à présent, il est difficile de savoir exactement ce qu’il y aura à faire dans Helldivers 2 après le patch.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quoi de neuf dans la mise à jour majeure Escalade de la Liberté du 6 août de Helldivers 2 ?

Le premier changement majeur est un nouveau niveau de difficulté pour les joueurs qui trouvent que le Niveau de combat 9 est trop facile. Le NC 10 : Mythique promet d’intensifier encore plus les choses, augmentant considérablement la densité des ennemis pour un défi intense avec des récompenses appropriées.

Le développeur modifie également certains des objectifs de mission, avec de nouveaux avant-postes fortement fortifiés à conquérir. Ces nouvelles zones sont disponibles à plusieurs niveaux de difficulté, offrant de nouvelles récompenses comme de nouveaux Super échantillons pour ceux qui réussissent.

L’article continue après la publicité

Aussi, cette mise à jour verra l’arrivée de nouveaux ennemis. On notera notamment le retour du mastodonte L’Empaleur, un ennemi Terminide favori des fans du premier Helldivers. Il est susceptible de pousser les joueurs vers d’autres ennemis plutôt que de leur laisser la possibilité de fuir, et devrait être l’un des ennemis les plus intimidants du jeu.

L’article continue après la publicité

Arrowhead Game Studios Un joueur combattant un Empaleur dans Helldivers 2

Les Terminides obtiennent deux autres types d’ennemis uniques avec le Chargeur Sporifère et le Commandant Alpha. Ce dernier est décrit comme la « version gonflée aux hormones du commandant » plus difficile que l’original et capable d’appeler plus d’alliés au combat.

L’article continue après la publicité

Quant aux Automatons, ils obtiennent le Tank lance-missiles qui fait à peu près ce que son nom décrit.

De nombreux environnements ont également été modifiés pour ajouter du réalisme, avec de nouveaux effets météorologiques, éclairages et flore dynamique.

Arrowhead Game Studios

Enfin, le développeur va mettre en place des mesures pour atténuer les problèmes liés aux expulsions en cas de désaccord.

L’article continue après la publicité

Tout cela devrait rendre le jeu assez différent lorsque la mise à jour sera déployée en août, alors préparez-vous à partir et à écraser à nouveau des insectes et des robots pour la Démocratie dans Helldivers 2.