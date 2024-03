Les joueurs de Helldivers 2 exigent le buff de ce fusil à pompe jugé “inutile”

Helldivers 2 possède de nombreuses armes, mais certaines nécessitent des buffs à cause de leurs faiblesses. Les joueurs estiment justement qu’un certain fusil à pompe nécessite un buff immédiat.

Helldivers 2 est un jeu très amusant, car il offre un gameplay varié et captivant pour les joueurs. Vous avez accès à des armes et des Stratagèmes que vous pouvez utiliser pour affronter les ennemis Terminides et Automatons afin de libérer des planètes.

Cependant, certaines armes du jeu sont peu puissantes et il y a un fusil à pompe appelé ARC-12 Blitzer que les joueurs qualifient « d’inutile » et pour lequel ils réclament de grands buffs.

Les joueurs de Helldivers 2 demandent le buff du fusil à pompe ARC-12 Blitze jugé « inutile »

La discussion sur le sujet a été initiée par l’utilisateur Reddit LnkZr : « Cette arme a sérieusement besoin d’un buff ». Il a également joint une capture d’écran du fusil à pompe ARC-12 Blitzer.

D’autres joueurs se sont joints à la conversation puisque beaucoup d’entre eux étaient d’accord. Un utilisateur a mentionné : « Les dégâts d’arc entre les ennemis ne semblent jamais fonctionner pour moi. Je peux viser un groupe et chaque tir ne tuera qu’un ennemi à la fois ».

Un autre utilisateur a ajouté : « S’il garde cette cadence de tir, il doit pouvoir éliminer les Chasseurs d’un seul coup de manière constante ».

Un joueur a affirmé : « Débloqué, essayé lors d’une mission de défense, jamais plus ». Enfin, un des joueurs a suggéré : « Tout ce qu’il faut, c’est un buff de cadence de tir de 0,5 à 1 seconde ». En réponse à cela, un utilisateur a déclaré : « En effet. Mais j’aimerais un peu plus de puissance de renversement. 2 Rôdeurs et vous êtes mort. À cause de sa faiblesse contre eux. Je suis passé à la Faucille ».

Au final, la communauté de Helldivers 2 est unanime : le fusil à pompe Arc-12 Blitzer nécessite des buffs significatifs. Entre augmentation de la cadence de tir et renforcement des dégâts, les joueurs attendent avec impatience des ajustements pour redonner ses lettres de noblesse à cette arme.

