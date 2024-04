Des leaks de Helldivers 2 promettent un retour épique des Illuministes

Les dataminers de Helldivers 2 ont travaillé d’arrache-pied pour trouver de nouvelles informations concernant les ajouts futurs au jeu. Parmi ces découvertes, on note bel et bien l’existence d’ennemis Illuministes et un audio potentiellement destiné à une bande-annonce pour présenter cette faction.

Les joueurs de Helldivers 2 ayant rapidement éliminé la faction des Automatons, les joueurs ont soif de plus de contenu alors que le nombre de Terminides diminue. D’ailleurs, il semble que la faction Illuministes pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez.

Le datamining a extrait un certain nombre d’assets en développement concernant des ennemis, de l’audio et plus encore alors que les calamars sont prêts à faire leurs débuts dans Helldivers 2.

On note tout d’abord la présence de l’Observateur Illuministe, le premier ennemi que nous voyons de cette faction.

C’est essentiellement un monstre calamar volant gluant, qui, si vous n’êtes pas familier, est en quelque sorte la spécialité des Illuministes. Ces Observateurs sont les ennemis de base, ceux qui finiront par laisser place à leurs machines de destruction massives, dans un style très Protoss.

Ensuite, viennent les premiers modèles de structures Illuministes.

La chose la plus marquante ici sont les immenses portails que les Helldivers devront probablement détruire pour empêcher les ennemis Illuministes de spawn, similaires aux trous de Terminides et aux Usines des Automatons.

En dernier, mais certainement pas des moindres, une fuite audio. Parmi les sons terrifiants de faisceaux de calamars sacrilèges et les cris de la Super Terre envahie, on peut clairement entendre quelqu’un proclamer « Les Calamars sont de retour ! ».

On ne sait toujours pas quand exactement les Illuministes reviendront, mais ces fuites laissent penser que l’invasion des calamars est pour bientôt dans Helldivers 2.

