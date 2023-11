Un joueur de Starfield capture des ennemis et jure de créer un « zoo humain »

Un joueur de Starfield a trouvé une astuce particulièrement diabolique qui lui permet de capturer des personnes et de les exposer dans des habitations.

Starfield est un jeu où vous êtes le maître de votre destin parmi les étoiles. Il offre au joueur le choix de définir son rôle dans la galaxie, axé sur l’exploration et la diplomatie, ou plutôt sur la destruction.

De ce fait, vous n’avez pas toujours à opter pour ce qui pourrait être considéré comme moralement correct. Bien que la destination et les points clés de l’histoire soient largement les mêmes, peu importe ce que vous faites, le choix est vôtre. Vous pouvez piller et tuer pour atteindre votre but si tel est votre souhait.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, qu’en est-il du côté plus glauque des choses ? En termes de sadisme, les joueurs peuvent se montrer très créatifs et avoir des idées pour le moins douteuses. En effet, un joueur a trouvé une façon d’appliquer le principe franchement dérangeant.

Vous pouvez piéger des humains et les exposer dans Starfield

Dans un post Reddit qui a reçu plus de 5000 upvotes, l’utilisateur LordSnaggle a parlé du fait de piéger des humains dans votre avant-poste. Il a intitulé son post « J’ai découvert comment piéger des ennemis dans une habitation en les attirant, les étourdissant et en retirant le sas. »

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il a ajouté un commentaire un peu flippant : « Je pense que je vais maintenant créer un zoo humain » avant de partager une image de deux ennemis piégés dans une habitation.

Un joueur a suggéré que ce serait encore plus perturbant s’ils se trouvaient dans un paysage infernal en feu. « Et maintenant, essayez ça dans un monde aux températures infernales. » Puis, un autre utilisateur a commenté avec quelque chose d’encore plus tordu, disant « Un monde infernal rattaché à l’énergie de son étoile, où le doux soulagement de la nuit ne vient jamais. »

Un autre a demandé : « Ça m’intrigue, est-ce que ça fonctionne aussi avec les animaux ? ». Il semble que cela soit tout à fait possible, donc vous pouvez créer un zoo plus traditionnel. Le seul problème est qu’il faut que la faune soit sauvage pour qu’ils puissent vous poursuivre dans la structure.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voilà. Si vous voulez abandonner vos valeurs morales et humanitaires le temps d’une partie, vous le pouvez désormais. Cela semble difficile à mettre en place car vous devrez trouver un moyen d’attirer les ennemis à un endroit précis, mais si vous y parvenez, vous serez sur le point de construire une structure véritablement terrifiante dans Starfield.