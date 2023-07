UFC 5 : Date de sortie, athlète en couverture et plus

UFC 4 est en fin de vie, et Electronic Arts à alors commencé à teaser le cinquième opus de la franchise. Tout ce que vous devez savoir sur UFC 5.

UFC 4 est sorti sur PlayStation 4 et Xbox One il y a trois ans, et sa durée de vie touche à sa fin. Naturellement, les fans sont impatients de mettre la main sur le prochain opus.

Et récemment, EA a commencé à teaser UFC 5 sur les réseaux sociaux, et une fenêtre de temps pour la révélation du jeu a été donnée.

Quand va sortir UFC 5 ?

Au moment de la rédaction de cet article, EA n’a pas annoncé de date de sortie pour UFC 5. Cependant, nous avons une idée de quand Electronic Arts prévoit de dévoiler plus d’informations sur le cinquième opus de la franchise.

Le 8 juillet 2023, EA Sports UFC a teasé une annonce à venir pour UFC 5 sur Twitter. Dans le tweet, EA a annoncé qu’une “révélation complète” aura lieu en septembre 2023.

Aucune date précise pour la révélation n’a cependant été donnée par EA.

Quel athlète est en couverture d’UFC 5 ?

Pour le moment, aucun athlète n’a été annoncé en couverture d’UFC 5.

UFC 4, qui est sorti en 2020, présentait Jorge Masvidal et Israel Adesanya comme les deux athlètes en couverture. Adesanya est toujours l’un des meilleurs combattants du monde et est le champion actuel des poids moyens. De ce fait, il n’est certainement pas exclu qu’il puisse à nouveau figurer en couverture.

Sur quelles consoles va sortir UFC 5 ?

Electronic Arts n’a pas encore confirmé sur quelles consoles le nouveau UFC sera disponible.

Lors de la sortie d’UFC 4, EA avait sorti le jeu sur PlayStation 4 et Xbox One. Cependant, c’était en 2020 et quelques mois avant la sortie de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X|S.

Il est donc fort probable que UFC 5 soit le premier à recevoir des éditions pour la PS5 et la Xbox Series X|S, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé.

Concernant les consoles de l’ancienne génération, il est encore trop tôt pour savoir si les développeurs ont décidé de porter le jeu sur ces supports.