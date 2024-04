Tanks Annihilator de Helldivers 2 : que sont-ils, où les trouver et comment les éliminer

Le Tank Annihilator Tank est un ennemi Automaton dans Helldivers 2, voici tout ce que vous devez savoir sur ces poids lourds, à commencer par leurs emplacements et comment les détruire.

Contrairement à d’autres ennemis Automatons comme les Berserkers et les Striders, le Tank Annihilator est plus lent, ce qui le rend beaucoup plus facile à cibler et à détruire. Cependant, vous ne pouvez les affronter que durant les missions Automatons et à un certain niveau de difficulté.

Voici donc un guide complet sur les Tanks Annihilator dans Helldivers 2, leurs emplacements et comment les détruire facilement.

Quels sont les Tanks Annihilator Tanks & leurs emplacements dans Helldivers 2

Les Tanks Annihilator sont l’un des deux véhicules Automaton. Ce sont les plus grandes unités offensives de cette faction et ils sont équipés de deux mitrailleuses lourdes ainsi que d’un Canon Lourd.

Équipés de dissipateurs thermiques orange, ils ne constituent pas une menace aussi importante que les Titans Corrosifs. Leur apparition est exclusive aux missions Automaton d’un niveau de difficulté Extrême et plus.

Grâce à la lenteur de leurs tirs et de leurs mouvements, les Tanks Annihilator, il est facile d’échapper à leurs attaques. Comme ils tournent très lentement, déplacez-vous juste derrière la tourelle du tank, et tirez sur les dissipateurs thermiques orange lumineux sur les côtés.

Ceci diminuera leurs PV et, en utilisant les Stratagèmes explosifs et les armes appropriées, vous pourrez anéantir ces tanks instantanément. De plus, veillez à éliminer les unités ennemies aux alentours, leur présence pouvant compliquer la gestion simultanée du combat.

Meilleures armes et Stratagèmes à utiliser contre les tanks Annihilator

La meilleure façon de détruire les Tanks Annihilator est d’avoir à votre disposition des Stratagèmes explosifs et des armes perçantes.

Utilisez ces armes et Stratagèmes pour des résultats impeccables contre eux dans Helldivers 2 :

Bombe Aigle de 500KG

Laser Orbital

Frappe de canon électromagnétique orbital

RS-422 Fusil électromagnétique

Ce sont tous des Stratagèmes de tier S qui donnent de bons résultats contre ces tanks Automatons.

