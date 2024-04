Les joueurs de Helldivers 2 terrifiés par l’ajout de nouveaux ennemis Automaton

La dernière planète Automaton de Helldivers 2 est assiégée, mais les joueurs rencontrent des difficultés aux niveaux supérieurs car des Gunships et des Factory Striders ont commencé à apparaître.

Au moment de la rédaction, toutes les planètes Automaton sont sur le point d’être conquises. Durgen semble être le dernier bastion pour les Automatons, et ils mettent tout en œuvre dans leur dernier effort désespéré.

Cela signifie que certains ennemis que nous n’avons jamais vus auparavant dans Helldivers 2 commencent à apparaître. Bien qu’ils soient extrêmement rares, les Helldivers ont enregistré des images de ces nouveaux ennemis de toutes les manières possibles.

L’un de ces types d’ennemis est le Gunship. Ils sont accompagnés de Fabricateurs de Gunship qui doivent être éliminés pour les empêcher d’apparaître, semblable aux Stalkers du côté des Terminid.

Arrowhead Game Studios

Si vous n’arrivez pas à détruire les Fabricateurs de Gunship rapidement, vous serez rapidement submergés par des Gunships qui tirent des rafales de mitrailleuse et des salves de roquettes. Combattre une flotte entière de ces engins est une mauvaise expérience.

De plus, il y a les Factory Striders, d’immenses boss de raid qui produisent plus de robots en mouvement. Tuer l’un d’eux demandera beaucoup d’effort de la part des joueurs, et vous ne voulez pas être pris à proximité d’un.

Arrowhead Game Studios

Comme si cela ne suffisait pas, un leader Automaton a commencé à apparaître sur des diffusions illégales avec un message que les joueurs de Helldivers 2 s’efforcent encore de déchiffrer.

Arrowhead Game Studios

Alors que la supposée extermination des Automatons approche, il est difficile d’imaginer que les développeurs de Helldivers 2 n’ont pas quelques surprises en réserve pour nous lorsque Durgen tombera.