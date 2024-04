Tales of the Shire: Un jeu Seigneur des Anneaux – Fenêtre de sortie, trailers et plus

Tales of the Shire transpose le monde bien-aimé du Seigneur des Anneaux dans un jeu adorable et confortable. Voici tout ce que nous savons sur ce nouveau jeu.

Que ce soit à travers des films épiques, des livres captivants ou le jeu vidéo controversé de Gollum, il est clair que Le Seigneur des Anneaux a su conquérir le cœur de nombreux fans. Désormais, cet amour va bientôt se manifester dans le genre des jeux “cozy” avec Tales of the Shire.

Si vous êtes prêt à replonger en Terre du Milieu et à profiter de la vie en tant que Hobbit, voici tout ce que vous devez savoir sur Tales of the Shire: Un jeu Seigneur des Anneaux.

Sommaire

Trailers de Seigneur des Anneaux: Tales of the Shire

Private Division a publié la première bande-annonce officielle du jeu le 22 avril 2024, nous offrant une véritable idée de ce à quoi s’attendre avec Tales of the Shire, expliquant qu’il ne s’agit pas d’une histoire de grande aventure, mais plutôt d’un “nouveau départ”.

Situé dans le village jamais vu auparavant de Lèzeau, ce coin caché de la Comté sera le vôtre à façonner. La bande-annonce montre les joueurs explorant la périphérie du village et la Comté elle-même où vous pourrez retrouver des Hobbits accueillants et des visages familiers.

Avant cette dernière bande-annonce, la plupart des informations concernant Tales of the Shire provenaient d’un charmant petit teaser diffusé le 22 septembre 2023, date de l’anniversaire de Bilbo et Frodon et qui est reconnue internationalement comme le Jour du Hobbit.

Fenêtre de sortie de Seigneur des Anneaux: Tales of the Shire

Tales of the Shire sera lancé sur PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S et PC quelque part en 2024.

Il est probable qu’une date de sortie ou, au moins, une fenêtre plus précise sera révélée bientôt. Nous garderons cet article à jour à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Genre de Seigneur des Anneaux: Tales of the Shire

Bien que non directement mentionné dans le trailer, un communiqué de presse de Tales of the Shire le définit comme un “jeu cozy le Seigneur des Anneaux”. Les jeux cozy regroupent plusieurs genres, mais présentent une ligne directrice claire.

La plupart des jeux cozy ont tendance à intégrer des éléments de simulation de vie et incluent souvent la gestion des ressources et la construction. Stardew Valley et Disney Dreamlight Valley sont notamment les références pour des jeux cozy comme celui-ci, attendez-vous donc à ce que Tales of the Shire évoque ces titres d’une certaine manière.

Le trailer a montré toutes les activités habituelles de la vie d’un Hobbit comme la cueillette de nourriture, le jardinage, la pêche et la préparation d’un copieux second petit-déjeuner. Comme tout jeu cozy qui se respecte, Tales of the Shire vous permet également de décorer votre propre trou de Hobbit.

Développeurs de Seigneur des Anneaux: Tales of the Shire

WETA WORKSHOP / PRIVATE DIVISION Dans Tales of the Shire, vous incarnerez un Hobbit vivant dans le village de Lèzeau.

Tales of the Shire est développé par Weta Workshop et publié par Private Division.

Weta Workshop est une entreprise néo-zélandaise spécialisée dans les accessoires et les effets spéciaux qui n’a jamais développé de jeu vidéo auparavant. Ils possèdent cependant un CV plutôt impressionnant dans le cinéma, ayant travaillé sur les trois films du Seigneur des Anneaux.

L’entreprise était responsable des costumes, mais plus important encore, elle a créé des versions miniaturisées de lieux comme le Gouffre de Helm et Minas Tirith qui ont aidé les films à répondre aux normes actuelles des effets spéciaux.

Private Division est une filiale de Take-Two Interactive et a aidé à amener des jeux comme Hades et Outer Worlds aux joueurs.

Et voilà tout ce que nous savons pour le moment sur Tales of the Shire.