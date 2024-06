Les joueurs de Helldivers 2 saluent les modifications apportées aux Stratagèmes

Les développeurs de Helldivers 2 ont apporté de grands changements aux frappes de précision orbitales, et la communauté a salué leur décision de se concentrer sur les demandes des joueurs.

Helldivers 2 est sorti en février 2024, attirant de nombreux joueurs, dont beaucoup se sont immédiatement lancés dans le jeu pour affronter les différents défis proposés aux côtés de leurs amis.

Cependant, la communauté s’est inquiétée du jeu suite à une chute importante de l’engagement et du nombre de joueurs ces dernières semaines. Un manque de mises à jour et de nouvelles a préoccupé ceux qui espéraient voir Helldivers 2 continuer à se développer.

Dans une nouvelle discussion sur Reddit ayant récolté plus de 9 000 votes positifs, les fans de Helldivers n’ont eu que des éloges pour les développeurs après un récent changement apporté aux frappes de précision orbitales, suite aux demandes des joueurs, au lieu de simplement ajuster le jeu pour correspondre à leur utilisation initiale.

« L’intention originale des frappes de précision orbitales était de les utiliser contre les spawners et les positions fixes. Cependant, cela n’a pas empêché la communauté de les utiliser contre à peu près tout », ont commencé à expliquer les développeurs de Helldivers 2.

Ils ont ajouté : « Par conséquent, nous voulons les rendre un peu plus faciles à utiliser contre les cibles mobiles en réduisant le temps d’appel. Nous avons également réduit le temps de recharge pour les rendre plus disponibles et plus compétitives par rapport aux stratagèmes Aigle ».

Suite à ces changements, la communauté de Helldivers 2 a félicité l’équipe pour avoir écouté leur communauté, beaucoup prenant cela comme un signe positif que « le jeu est entre de bonnes mains maintenant ».

Un utilisateur Reddit a commenté : « Je me suis réveillé ce matin en m’attendant aux habituels posts de plaintes incessantes auxquels ce sub nous a habitués, mais je n’ai encore vu aucune plainte significative jusqu’à présent. Je suis fier à la fois d’Arrowhead et de la communauté sur ce coup-là ».

Un autre a ajouté : « Ce sub est à nouveau un tourbillon de positivité. Preuve que la réaction aux critiques n’était en fait que de la positivité toxique ».

Seul le temps dira si ces changements attireront de nouveaux joueurs, mais d’après les réactions jusqu’à présent, la communauté de Helldivers 2 est belle et bien vivante et dynamique.