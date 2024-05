Réinitialisations dans Gray Zone Warfare : explications, date du premier wipe…

Tout comme d’autres jeux de tir, Gray Zone Warfare introduira des réinitialisations régulières pour maintenir l’équité et l’équilibre du jeu. Voici comment la réinitialisation vous affectera et tout ce que nous savons sur la date du premier wipe.

Gray Zone Warfare est en passe de devenir l’un des plus grands jeux de 2024, après avoir déjà fait forte impression lors de son lancement en accès anticipé. Tout comme d’autres jeux de tir et extraction, les joueurs peuvent rejoindre plusieurs factions et même s’attendre à des réinitialisations, ou wipe, régulières qui affecteront leur progression et égaliseront les chances.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement des réinitialisations dans Gray Zone Warfare et quand elles pourraient avoir lieu.

Que sont les réinitialisations dans Gray Zone Warfare ?

Les réinitialisations dans Gray Zone Warfare correspondent à des remises à zéro périodiques de la progression, ramenant chaque joueur au point de départ. Après un wipe, vous perdrez tout l’équipement de votre inventaire et toute avancée dans les quêtes sera intégralement effacée.

Tout comme le jeu Escape from Tarkov, le but est de prévenir l’accumulation de tout le meilleur équipement par les joueurs vétérans, grâce à une réinitialisation globale qui égalise les chances. Cela motive non seulement les joueurs actuels à redoubler d’efforts, mais permet également aux nouveaux venus de découvrir le jeu sans être désavantagés.

Madfinger Games n’a pas encore expliqué en détail comment leurs réinitialisations fonctionneront, il pourrait donc y avoir des différences entre Gray Zone Warfare et Tarkov. Cependant, nous ne saurons pas exactement ce qui est transféré et ce qui ne l’est pas jusqu’à ce qu’ils annoncent plus de détails.

Cela dit, les développeurs ont confirmé que tous les bonus inclus dans les éditions spéciales du jeu seront réappliqués après chaque réinitialisation. Ainsi, vous aurez toujours droit aux récompenses pour lesquelles vous avez payé, telles que des équipements supplémentaires et de l’espace de casier en plus.

Quand aura lieu la prochaine réinitialisation dans Gray Zone Warfare ?

On ne sait pas encore quand aura lieu la première réinitialisation de Gray Zone Warfare. Cependant, un message en jeu a annoncé qu’elles auraient lieu « tous les quelques mois ».

Bien que nous n’ayons pas de date exacte, étant donné que GZW a été lancé en accès anticipé le 30 avril, le premier wipe devrait probablement avoir lieu vers juillet 2024. Cependant, nous ne saurons pas avec certitude jusqu’à ce qu’une annonce officielle soit faite, donc cela pourrait être arrivé à une date antérieure ou ultérieure.

Escape from Tarkov est réinitialisé tous les six mois, mais il semble que Madfinger Games souhaite rafraîchir leur jeu plus souvent. Les réinitialisations sont le moment idéal pour l’équipe de déployer d’importantes mises à jour et modifications, nous pourrions donc les voir assez fréquemment pendant l’accès anticipé.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les réinitialisations dans Gray Zone Warfare. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page avec les dates et détails officiels dès que nous en saurons plus.

En attendant, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site pour ne rien manquer de l’actualité du jeu et avoir accès à de nombreux guides.