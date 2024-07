La dernière mise à jour de XDefiant aborde l’équilibrage des armes et des factions ainsi que quelques bugs, y compris le problème des Arachnobots qui empêchaient les joueurs de les tirer de leurs visages.

Les Arachnobots sont une capacité de faction incroyablement puissante car ces robots s’attachent au visage d’un ennemi, rendant la vision impossible. La seule façon de contrer les Arachnobots est de viser vers le bas et de les tirer de votre visage.

L’article continue après la publicité

Cependant, quelque chose a mal tourné dans la mise à jour de la Saison 1 du 2 juillet, car la capacité ne ciblait plus les ennemis qui venaient d’être attaqués par un Arachnobot et les joueurs ne pouvaient plus les tirer de leur visage. Ubisoft avait promis un correctif et l’a livré dans la dernière mise à jour.

L’article continue après la publicité

De plus, la mise à jour traite également des boosts de vitesse qui infestaient les parties et permettaient aux joueurs abusant de l’exploit d’accumuler plus de 70 éliminations par partie. Plongeons directement dans les notes de patch officielles.

L’article continue après la publicité

Ubisoft

Notes de patch de XDefiant du 16 juillet

Les notes de patch complètes sont disponibles ci-dessous :

Gameplay

Correction d’un délai dans le rechargement, le changement d’armes ou le déploiement de dispositifs causé par les joueurs appuyant rapidement sur les boutons de tir et de capacité.

Les joueurs qui profitaient d’un hack de vitesse se retrouveront maintenant immobilisés, ce qui est le contraire de ce qu’ils cherchaient à obtenir.

Factions

Après un accord avec la société pharmaceutique GSK, la faction Team Rainbow sera désormais connue sous le nom de GS-Kommando. Vous pouvez continuer à les appeler Grenzschutzkommando pour gagner du temps.

Correction d’un problème où les Arachnobots de DedSec ignoraient les victimes précédemment ciblées par le joueur déployant. Maintenant, ils enlaceront les visages nouveaux et anciens avec un enthousiasme égal.

Les joueurs peuvent à nouveau tirer les Arachnobots de DedSec de leur propre visage. Pas sûr pourquoi; tout le monde aime les Arachnobots.

Ajustement de la fonctionnalité du Costume Intel d’Echelon. Maintenant, il pulse toutes les quatre secondes au lieu de trois. Les ennemis restent surlignés pendant 1 seconde au lieu de 2,7 secondes, alors faites attention.

Certaines capacités comme le Firebomb, le Costume Digital Ghillie et le Boost BioVida ne s’activaient pas toujours ou s’arrêtaient occasionnellement de fonctionner. C’est corrigé.

Cartes

Correction d’un problème bizarre permettant aux joueurs de sortir d’une zone d’apparition de Times Square en sautant d’un cadre photo.

Modes de jeu

Mise à jour de l’écran de liste de lecture pour montrer tous les modes de jeu disponibles.

Ajout d’un texte de menu clarifiant que le rang Bronze se débloque à la première victoire.

Correction d’un problème affichant l’icône de petit cadenas sur les récompenses de classement malgré que les joueurs les aient obtenues de manière équitable.

Armes

Ajustement de diverses armes pour l’équilibrage du gameplay. Voici les changements de spécifications pour vos archives : Dégâts à courte portée du M4A1 augmentés de 17 à 18. Dégâts à courte portée du MDR augmentés de 17 à 19. Dégâts à moyenne portée du MP5A2 augmentés de 13 à 14. Son multiplicateur de dégâts de tir à la tête augmenté de 1,35x à 1,4x. Portée courte du MP5A2 augmentée de 16m à 18m. Sa portée moyenne augmentée de 25m à 27m. Vitesse de visée du MDR améliorée de 300ms à 250ms. Temps de sortie de sprint du M44 augmenté de 350ms à 400ms. Temps de sortie de sprint du TAC-50 augmenté de 600ms à 625ms. Temps de sortie de sprint du L115 augmenté de 550ms à 575ms. Les fusils de sniper (M44, TAC-50 et L115) ont eu une petite augmentation de la dispersion lors des tirs au jugé (par opposition à viser via les lunettes).

Amélioration de la présentation visuelle des traînées de balles et de l’éjection des cartouches pour qu’ils partent plus précisément de leur arme respective.

Ajustement de la détection des entrées du système de visée afin que la récupération du recul revienne au centre plutôt que d’être perturbée par des tremblements involontaires du joueur dans le feu de l’action.

Correction d’un bug permettant aux joueurs de tirer automatiquement à la réapparition s’ils appuyaient sur les boutons de tir et de sprint en mourant.

Audio

Corrections graphiques et audio, diverses.

Divers