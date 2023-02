Où trouver les cartes d’accès de Sons of the Forest

Au cours de vos séances d’exploration dans Sons of the Forest, vous êtes forcément tombés sur de mystérieuses zones dont l’accès vous était interdit à cause d’une porte verrouillée. Voici comment obtenir les cartes d’accès de ces zones et mettre la main sur les récompenses qu’elles renferment.

Dans Sons of the Forest, les joueurs à la recherche d’un milliardaire porté disparu se retrouvent sur une île infestée d’adversaires particulièrement hostiles. Si les premières heures sur le survival-horror d’Endnight Games doivent être consacrées à résister aux assauts des cannibales et des créatures mutantes tout en cherchant de quoi boire, se nourrir et des objets pour se simplifier le quotidien, il faudra tôt ou tard revenir à la mission.

L’article continue après la publicité

Si vous vous sentez prêt à découvrir les secrets de l’île pour terminer le jeu, vous devrez forcément passer par la case exploration. S’aventurer au cœur de l’île, passer en revue les grottes, de nombreuses zones attendent d’être découvertes.

Au cours de votre progression, vous finirez par tomber sur des portes verrouillées qui nécessitent l’utilisation de cartes d’accès. Voici où vous pouvez les trouver.

Carte de maintenance

La carte de maintenance dans Sons of the Forest se trouve dans la zone nord de la carte, indiquée par une icône verte clignotante sur le GPS. Vous trouverez des capteurs et un caddie de golf à cet endroit, et vous aurez besoin de la pelle pour creuser au milieu de ces objets jusqu’à découvrir une trappe.

L’article continue après la publicité

Ouvrez la trappe et entrez dans le bunker souterrain. Dans le bunker, suivez le couloir et ouvrez la première porte à droite. Sur la table avec l’imprimante 3D, vous trouverez la carte de maintenance.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Carte d’accès VIP

Les joueurs auront d’abord besoin de la carte de maintenance pour obtenir la carte d’accès VIP, alors assurez-vous au préalable de l’avoir.

Ensuite, localisez la grotte au nord-ouest de la carte et entrez-y. Une fois dans la grotte, avancez jusqu’à ce que vous trouviez une trappe. Entrez dans la trappe et ouvrez la porte verrouillée sur la droite en utilisant la carte de maintenance.

L’article continue après la publicité

Une fois la porte verrouillée franchie, continuez à traverser les pièces et les couloirs jusqu’à ce que vous atteigniez de l’eau. Nagez à travers les pièces et les couloirs remplis d’eau et vous finirez par atteindre une autre porte verrouillée.

Juste avant cette porte verrouillée se trouve une porte ouverte. Passez la porte à la nage et montez les escaliers. Dans cette pièce, vous trouverez la carte d’accès VIP sur le bureau au fond de la pièce.

Carte d’accès invité

Sur le côté ouest de la carte, vous trouverez une grotte qui mène à une boîte de nuit souterraine. Dans le salon de la boîte de nuit, vous trouverez la carte d’accès invité sur la table en verre.