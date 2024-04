Dave the Diver est-il disponible sur PlayStation et Xbox ?

Vous voulez savoir si Dave the Diver est disponible sur les consoles PlayStation et Xbox ? Voici alors tout ce que nous savons sur la disponibilité du jeu sur PS4, PS5, Xbox Series S/X et Xbox One.

Dave the Diver s’est démarqué parmi tous les grands jeux de 2023. Ce RPG maritime original a conquis le cœur des joueurs sur PC et Nintendo Switch avec son cycle de jeu unique combinant l’exploration sous-marine et la simulation de gestion de restaurant.

Si le jeu a suscité votre intérêt, vous vous demandez peut-être s’il est disponible sur les consoles PlayStation et Xbox.

Nous avons donc rassemblé tout ce que vous devez savoir pour découvrir si vous pouvez rejoindre Dave et ses amis sur PS5, PS4, Xbox Series S/X et Xbox One.

MINTROCKET Dave the Diver est un RPG unique en son genre.

Dave the Diver est-il disponible sur PS5 & PS4 ?

Au moment de la rédaction de cet article, Dave the Diver n’est pas disponible sur PS5 et PS4, mais il a été confirmé que le jeu arriverait sur les consoles PlayStation en avril 2024.

Une date de sortie exacte n’a cependant pas encore été révélée, mais dès que plus d’informations sur les versions PS5 et PS4 de Dave the Diver seront disponibles, nous mettrons à jour cet article. Nous savons que le prochain DLC gratuit en collaboration avec Godzilla sera également disponible sur PS5 et PS4 en même temps que le jeu de base.

Dave the Diver est-il disponible sur Xbox Series S/X & Xbox One ?

Non, Dave the Diver n’est pas disponible sur Xbox Series S/X ni sur Xbox One.

À l’heure actuelle, aucune confirmation indique que le jeu sera disponible sur les consoles Xbox à l’avenir. Si Dave et ses amis sont finalement annoncés pour les plateformes Xbox actuelles et de dernière génération, nous mettrons donc à jour cet article avec toutes les informations nécessaires.