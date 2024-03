Les meilleurs mods pour Dragon’s Dogma 2 sur PC

Nous avons trié sur le volet les meilleurs mods de Dragon’s Dogma 2 pour rendre votre voyage à travers le monde de Vermund et Battahl aussi fluide que possible.

Obtenir les meilleurs mods pour Dragon’s Dogma 2 est assez simple, grâce au jeu qui fonctionne sur le RE Engine, que de nombreux moddeurs connaissent bien puisqu’il a été lancé en 2017 avec Resident Evil 7.

Avec la sortie de Dragon’s Dogma 2, les moddeurs se sont empressés de créer toutes sortes de modifications graphiques, outils et tricheries pour lisser certains des aspects intentionnellement rugueux du jeu. Nous avons donc listé les meilleurs ci-dessous.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

1. Fluffy Mod Manager

Capcom

Fluffy Mod Manager est un outil qui s’insère dans Dragon’s Dogma 2 et gère les mods que vous chargez. L’installation est diaboliquement simple, tout ce que vous avez à faire est de glisser n’importe lequel des mods que vous souhaitez dans le dossier et de cocher une case dans le gestionnaire de mods. C’est vraiment aussi facile que ça.

La raison pour laquelle vous voudrez utiliser Fluffy Mod Manager est qu’il gérera pour vous l’installation et la désinstallation de tout autre mod. Si vous êtes audacieux et en utilisez un grand nombre, et que vous trouvez que le jeu plante, Fluffy Mod Manager vous aidera à trouver le coupable, tout en gardant vos répertoires de fichiers propres et compartimentés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

2. REFramework

REFramework ouvre un monde de possibilités pour les joueurs de Dragon’s Dogma 2. Avec lui, vous pouvez ajuster les paramètres au niveau du moteur que le jeu utilise. Des éléments comme un mode Freecam, ou changer le champ de vision du jeu. Activer ces paramètres est très simple : ouvrez le menu avec la touche Insert et cochez une case pour la fonction que vous souhaitez activer.

Si vous voulez être créatif, REFramework ouvre également les portes pour jouer à Dragon’s Dogma 2 en VR.

3. DD2 Save Manager

Dragon’s Dogma 2 est livré avec un seul emplacement de sauvegarde, qui est écrasé chaque fois que votre jeu sauvegarde automatiquement. Heureusement, si vous n’êtes pas fan de cela, vous pouvez facilement ajouter plusieurs emplacements de sauvegarde à votre jeu en utilisant le mod DD2 Save Manager. Comme son nom l’indique, il vous permet de gérer plusieurs fichiers de sauvegarde. Ainsi, si vous êtes touché par la peste draconique, ou si vous répondez mal à une énigme du Sphinx, vous pouvez toujours revenir à un fichier de sauvegarde plus sûr.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Capcom

Vous pouvez sélectionner des raccourcis pour rafraîchir votre sauvegarde, commencer un nouveau jeu, et créer une sauvegarde manuelle basée sur un autre fichier, aussi. Tout ce que vous avez à faire est de lancer l’outil en arrière-plan avec votre jeu en cours d’exécution, et il sera automatiquement listé. L’outil peut même échanger des sauvegardes de secours à la volée, donc vous n’avez pas à redémarrer le jeu.

4. DLSS 3 Frame Generation

Dragon’s Dogma 2 possède la Super Résolution DLSS et la génération de cadres FSR 3, mais le véritable roi est le DLSS 3. Bien qu’il soit prévu dans un patch futur pour le jeu, le moddeur PureDark, connu pour son mod de Starfield, l’a déjà activé dans le jeu. Si vous avez du mal à exécuter le jeu à des fréquences d’images acceptables, ce mod pourrait bien faire l’affaire et augmenter les performances. Assurez-vous simplement d’avoir une carte graphique Nvidia RTX série 40 ou plus récente dans votre système.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Notez qu’il y a des commentaires indiquant que cela peut causer des plantages ou des crashs du jeu, ce qui est probablement la raison pour laquelle l’implémentation n’est pas encore officielle. Mais, si vous êtes toujours désireux de l’utiliser, c’est une option. Assurez-vous simplement de sauvegarder souvent.

Capcom

5. Infinite Stamina out of combat

Une des particularités de Dragon’s Dogma 2 est que le jeu vous donne une stamina infinie à l’intérieur des villes, mais pas à l’extérieur. Bien que cela ait un certain sens pour le combat, cela peut être frustrant si vous souhaitez une promenade rapide à travers les collines verdoyantes de Vermund.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ainsi, ce mod élimine l’épuisement de la stamina en dehors du combat. Si vous êtes comme moi, vous en avez probablement assez de voir votre Insurgé s’essouffler en essayant d’atteindre un chemin inexploré. De plus, ce mod est compatible avec le Fluffy Mod Manager.

6. Enemy drop Ferrystone (Transpierre)

Le système de déplacement de Dragon’s Dogma 2 repose sur l’utilisation de Portacristals et de Transpierres, tous deux limités. Sans aller jusqu’à tricher pour en avoir des centaines dans votre inventaire, ce mod ajoute des Transpierres à la table de loot des ennemis, les rendant plus communs à trouver et facilitant un peu les déplacements.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ceci est davantage un changement d’équilibre, si vous n’avez pas envie d’utiliser les charrettes à bœufs du tout. Des mods comme celui-ci et le changement de stamina mentionné précédemment ne vous donnent pas nécessairement accès à des objets de niveau endgame tôt comme d’autres mods sur la plateforme.

Tricheries, cosmétiques et plus

La section Dragon’s Dogma 2 de Nexus Mods a déjà une belle allure, et le Discord Modding Heaven est en effervescence avec de nouveaux mods pour le titre. Cependant, certains d’entre eux vous donnent accès à ce qui s’apparente à des tricheries, comme des portacristals infinis ou des objets pour les quêtes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Capcom

C’est de la triche, et cela ne préservera pas vraiment l’expérience que les développeurs du jeu ont intentionnée, c’est pourquoi ils ne figurent pas sur cette liste.

Dragon’s Dogma 2 a été conçu pour être délibérément difficile, créant un niveau élevé de résistance entre les joueurs et ses mécanismes. Pour ceux cherchant à adoucir ces difficultés, des solutions existent. Cependant, nous ne conseillons pas leur utilisation.

Pouvez-vous être banni si vous utilisez des mods dans Dragon’s Dogma 2 ?

Capcom n’a pas encore banni les joueurs pour l’utilisation de tricheries ou de mods, mais ils pourraient le faire à l’avenir, alors soyez prévenus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il est peu probable que Capcom prenne des mesures concernant les mods purement esthétiques, tels que différentes textures ou tatouages pour vos personnages. Cependant, si vous avez modifié votre Pion ou personnage de manière significative que le jeu peut détecter, alors ils pourraient prendre des mesures à l’avenir.

Retrouvez tous nos guides et actualités Dragon’s Dogma 2 dans la section Jeux vidéo de notre site.