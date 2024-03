Les classes de Dragon’s Dogma 2 expliquées : Combien y en a-t-il ?

Dans Dragon’s Dogma 2, il y a de nombreuses classes disponibles, mais pas dès le début du jeu. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur leur nombre et leurs fonctions.

Au commencement de Dragon’s Dogma 2, quatre classes sont accessibles aux joueurs. Par la suite, il est possible de déverrouiller six classes avancées, chacune nécessitant de satisfaire à des critères bien précis.

Il est également important de noter que, bien que les joueurs puissent choisir l’une des quatre classes de base dès le départ, les autres nécessitent parfois un long processus pour être débloquées.

Voici donc notre analyse complète de chaque classe proposée aux joueurs dans Dragon’s Dogma 2, ainsi que quelques informations supplémentaires sur le style de jeu.

Capcom Menu Guilde de Classes dans Dragon’s Dogma 2

Liste complète des Classes dans Dragon’s Dogma 2

Voleur

Le Voleur est une classe relativement accueillante pour les nouveaux joueurs, offrant vitesse et un immense talent pour esquiver les attaques. Ils utilisent des attaques rapides pour submerger les ennemis, avec un poignard acéré dans chaque main.

Guerrier

Maniant l’épée et le bouclier avec adresse, le Guerrier est peut-être la classe la plus simple à prendre en main. Cela dit, elle peut être un peu délicate en début de partie contre des adversaires coriaces. Cependant, son style de combat de base est facile à apprendre et il inflige des dommages importants.

Mage

Le Mage a certainement le plus haut potentiel de dégâts de toutes les quatre classes de base. Malheureusement, il possède également un très petit nombre de points de vie et les armures les plus faibles du jeu. Lancer des sorts prend également du temps et laisse le lanceur de sorts ouvert aux attaques ennemies.

Archer

Comme son nom l’indique, l’Archer est meilleur à distance, éliminant les ennemis au fur et à mesure. C’est en fait une classe très utile contre certains grands ennemis qui peuvent être difficiles à combattre de près. Avoir un Pion principal résistant est très utile lorsque l’on joue un Archer.

Classe Avancée : Champion

Le Champion dispose d’une constitution solide, favorisant l’affrontement au corps à corps grâce à sa capacité à absorber les ripostes adverses. Expert en armement lourd, il manie avec aisance des armes imposantes comme les épées à deux mains ou les marteaux. Cependant, il est faible contre les ennemis aériens et extrêmement lent à attaquer, ce qui peut rendre la classe vulnérable.

Classe Avancée : Chevalier-Mage

La Chevalier-Mage est sans doute la classe la plus équilibrée, avancée ou non. La classe utilise le combat au corps à corps et la magie de manière égale pour créer une option puissante qui décime les ennemis rapidement. Elle est efficace à la fois à courte et moyenne portée, et elle a une capacité unique à ralentir les ennemis qui est extrêmement utile dans les situations de combat en groupe.

Classe Avancée : Archer-Mage

L’Archer-Mage reprend tous les principes de la classe Archer de base et ajoute de beaux dégâts supplémentaires. Il élève le niveau du combat à distance à de nouveaux sommets avec ses flèches enchantées. Cette classe se distingue non seulement par sa capacité à infliger des dégâts et à soigner, mais aussi par son aptitude exceptionnelle à appuyer ses compagnons d’armes. Des Pions résistants sont à nouveau conseillés ici, mais Archer-Mage est une classe amusante et gratifiante pour les nouveaux joueurs et les joueurs expérimentés.

Classe Avancée : Sorcier

Le Sorcier est similaire au Mage à bien des égards. Il utilise des attaques magiques à distance avec un effet significatif et reste relativement facile à tuer s’il est utilisé de manière incorrecte. Cela dit, le Sorcier dispose d’un contrôle de foule plus impressionnant et d’une plus grande gamme de capacités de dégâts. C’est une classe précieuse pour ceux qui cherchent à améliorer leur puissance magique.

Classe Avancée : Illusionniste

L’Illusionniste est absolument unique en termes de gameplay. Ils ne sont pas particulièrement bons en termes de dégâts et sont facilement submergés. Cependant, les compétences qu’ils offrent peuvent être à la fois extrêmement utiles et incroyablement amusantes. Leurs diverses capacités sèment la confusion et amènent les ennemis à se battre entre eux, laissant amplement de temps à vos Pions pour faire le ménage.

Classe Avancée : Conquérant

Les Conquérants sont conçus pour être les plus polyvalents de toutes les classes. Ils peuvent utiliser n’importe quel type d’arme et sont efficaces au combat, offrant sans doute un choix redoutable pour les joueurs qui ne sont pas particulièrement sûrs de la direction qu’ils veulent prendre pour leur personnage. Il est un peu plus faible dans chaque domaine que les classes plus spécialisées, mais la nature équilibrée du Conquérant en fait un choix de qualité.

Retrouvez tous nos guides et actualités Dragon’s Dogma 2 dans la section Jeux vidéo de notre site.