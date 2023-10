Lords of the Fallen a enfin fait son entrée dans le paysage vidéoludique, permettant aux amateurs de Souls-like de vivre une nouvelle aventure exaltante. Mais existe-t-il un mode facile ? Voici ce qu’il en est.

Officiellement disponible depuis le 13 octobre 2023, Lords of the Fallen est à la fois une suite du jeu de 2014 et une nouvelle approche du genre Souls-like. Les joueurs peuvent s’attendre à vivre un parcours des plus exigeants à travers Mournstead, où ils devront affronter des adversaires redoutables dans Axiom et Umbral.

Comme dans n’importe quel Souls, Lords of the Fallen propose un véritable défi aux joueurs, mais pour les petits curieux ou ceux qui souhaitent simplement vivre une expérience un peu plus détendue peuvent se demander si le jeu dispose d’un mode facile.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

HEXWORKS / CI Games

Lords of the Fallen a-t-il un mode facile ?

Malheureusement non, Lords of the Fallen n’a pas de mode facile. Dans la même veine que la majorité des Souls, Lords of the Fallen n’a pas de niveaux de difficulté traditionnels, donc vous ne pourrez pas ajuster votre expérience de jeu de cette manière. Malgré cela, il existe d’autres moyens de rendre votre parcours plus facile.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Si c’est la première fois que vous jouez à un Souls-like, nous vous recommandons vivement de rejoindre un ami en multijoueur. Bien que les ennemis et en particulier les boss soient toujours difficiles à gérer, le combat devrait être nettement plus facile à gérer avec un autre joueur à vos côtés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lords of the Fallen dispose également d’une mécanique de résurrection qui vous permettra de ressusciter votre ami immédiatement s’il meurt. Cela devrait rendre le mode coopératif beaucoup plus accessible que dans d’autres Souls comme Elden Ring, où il faut recommencer tout le processus si un joueur tombe au combat. Combattre ensemble devrait, espérons-le, rendre le jeu nettement moins punitif.