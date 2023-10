Lords of the Fallen : comment fonctionnent Axiom et Umbral ?

Dans Lords of the Fallen les joueurs ont la possibilité d’explorer deux mondes parallèles, le monde des vivants et celui des morts. Voici comment fonctionnent Axiom et Umbral.

Axiom et Umbral sont deux mondes parallèles qui coexistent simultanément dans Lords of the Fallen. L’un représente le monde réel, tandis que l’autre représente le monde spirituel. Les joueurs peuvent entrer volontairement dans ce dernier ou y jeter un coup d’œil à l’aide d’une lampe spéciale. Pour démarrer d’un bon pied cette nouvelle aventure, mieux vaut savoir comment ces deux mondes fonctionnent !

En effet, vous vous retrouverez rapidement face à des énigmes, vous aurez à débloquer de nouveaux chemins et vous devrez savoir quand passer de l’un à l’autre.

Cela demande un certain temps d’adaptation, mais une fois que vous vous y habituez, vous vous retrouverez à naviguer entre les mondes quand cela vous conviendra, profitant de cette mécanique innovante. Cependant, ce n’est pas vous qui changez, mais le monde autour de vous, et cela peut souvent être à votre avantage.

HEXWORKS / CI Games

Axiom, le royaume des vivants

Il y a moins à dire sur Axiom que sur Umbral. Axiom représente le monde réel. C’est le monde des vivants et il est aussi proche de la normalité et de la réalité que possible. C’est également le monde le plus sûr, car bien que les esprits des morts vous attaquent dans Umbral, sur Axiom vous êtes généralement à l’abri d’eux.

Quand vous vous reposez à un Vestige, vous vous réveillez toujours dans Axiom, même si vous vous êtes approché du Vestige en étant dans Umbral. Cela vous ramène essentiellement à la vie dans le monde des vivants. Pour retourner à Umbral, vous devrez soit mourir, changer de royaume avec votre lampe, soit lever la lampe pour apercevoir Umbral depuis Axiom. Attention cependant, en levant la lampe, vous pouvez interagir physiquement avec Umbral, et les ennemis peuvent même vous y attirer.

Umbral, le royaume des morts

Umbral est une dimension parallèle qui existe aux côtés d’Axiom et parfois même s’infiltrer dans le monde des vivants, ce qui en fait une menace constante qu’on ne peut ignorer bien longtemps. C’est un paysage cauchemardesque et une dimension miroir où tout est beaucoup plus sombre, plus macabre et plus dangereux ! Ce monde est représenté comme une distorsion tordue d’Axiom.

Alors qu’Umbral s’infiltre dans Axiom, le monde matériel est présent dans le royaume spirituel. Si vous combattez un ennemi dans Axiom et que vous passez à Umbral, vous continuerez à combattre cet ennemi. Pensez à Umbral comme une autre couche entourant Axiom. Lorsque vous entrez dans Umbral, le monde d’Axiom continue autour de vous, mais vous avez désormais deux mondes avec lesquels interagir.

Vous pouvez toujours interagir avec les PNJ d’Axiom et combattre les mêmes ennemis dans Umbral, mais vous devrez également affronter les esprits des morts. Vous pouvez échapper aux ennemis d’Umbral en utilisant un Vestige ou certains autres points de repère pour retourner à Axiom, mais les ennemis présents dans Axiom resteront une menace si vous passez à Umbral.

Là où le bât blesse, c’est que plus vous restez dans Umbral, plus les esprits deviennent hostiles et puissants, augmentant la difficulté et rendant la progression plus ardue. Votre santé diminuera également, et vous n’aurez pas de filet de sécurité, dans Umbral, vous êtes très vulnérable.

Les avantages d’Umbral

Entrer dans Umbral a souvent ses avantages. Vous pouvez souvent utiliser ce royaume pour accéder à des zones et des objets inaccessibles dans Axiom. Y a-t-il un objet brillant derrière des barrières dans le monde réel que vous ne pouvez atteindre ? Pas de problème, levez votre lampe et voyez si le chemin est accessible dans Umbral. De cette manière, vous pouvez les contourner, récupérer l’objet et repartir sans problème, faites juste attention aux esprits malveillants.

Umbral offre également des routes et des raccourcis qui ne sont pas disponibles dans Axiom. Si vous avez exploré une zone dans Axiom et éliminé la plupart des ennemis, il est souvent judicieux d’explorer à nouveau cette zone dans Umbral. Ceci est particulièrement utile si vous avez débloqué des raccourcis menant au Vestige le plus proche, car en cas de danger, vous pouvez toujours revenir en arrière et échapper au danger. Vous êtes susceptible de rencontrer de nouvelles zones qui étaient indisponibles dans Axiom. Celles-ci contiennent souvent des chemins secrets menant à des objets ou de retour à la zone centrale du jeu.

Soyez conscient du danger supplémentaire dans Umbral, mais n’ignorez pas le royaume des morts pour autant, il peut souvent être autant une bénédiction qu’une malédiction. Souvenez-vous, certains ennemis ne peuvent être vaincus ou affaiblis que dans Umbral, même s’ils sont basés à Axiom. Ils peuvent avoir un parasite dans Umbral qui doit être tué avant qu’ils ne puissent subir des dégâts. Cela est également vrai pour certains boss.

Il y a plusieurs façons d’entrer dans Umbral. Dans Axiom, vous pouvez simplement lever votre lampe pour voir à quoi ressemble la même zone dans Umbral. C’est souvent un bon moyen de voir si ça vaut la peine de passer à Umbral, ou d’interagir avec le monde selon les termes d’Umbral pour un bref moment. Si une passerelle est endommagée dans Axiom, mais toujours présente dans Umbral, c’est un excellent moyen de traverser. Il suffit de lever votre lampe, de marcher sur la passerelle fantôme, puis de poser la lampe une fois de l’autre côté.

N’oubliez pas que vous ne pouvez pas faire grand-chose avec votre lampe levée. Donc, si vous devez interagir correctement avec Umbral, vous pouvez utiliser votre lampe pour libérer votre force vitale et entrer pleinement dans Umbral. Vous pouvez le faire à tout moment, mais sachez que vous ne pouvez retourner à Axiom que si vous trouvez un Vestige ou un autre point de retour. Ces points ne sont généralement jamais trop éloignés, surtout si le jeu vous a encouragé à entrer dans Umbral.

Enfin, vous entrez automatiquement dans Umbral si vous mourez, ce qui vous donne une seconde chance. Même si vous tombez d’une corniche, vous réapparaîtrez au sommet, mais cette fois dans Umbral. Vous pouvez ensuite ressusciter à un point Axiom ou un Vestige comme si rien ne s’était passé. Mais sachez que si vous mourez à nouveau dans Umbral, vous mourrez réellement et serez renvoyé au dernier Vestige ou point de contrôle. Si un boss vous tue dans Axiom, le combat se poursuivra dans Umbral, alors utilisez cela à votre avantage.