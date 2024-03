La faction Automaton de Helldivers 2 pourrait bientôt conquérir les cieux

De nouvelles informations sur Helldivers 2 suggèrent que les Automatons développent des navires de combat, donc les joueurs se préparent au pire.

La faction Automaton dans Helldivers n’est pas à prendre à la légère ; après tout, les joueurs ont rapidement décidé que les ennemis robots étaient le plus grand défi de la suite.

Ainsi, la communauté a acclamé quand le développeur Arrowhead a lancé par surprise le nouveau stratagème Canon Quasar, qui peut anéantir les insectes et les robots avec une relative facilité. L’arme incroyablement puissante peut même abattre des navires de largage.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, une récente découverte dans le jeu suggère que le Canon Quasar pourrait exterminer les insectes et les bots avec facilité.

Le 27 mars, le jour suivant l’arrivée des derniers stratagèmes, l’utilisateur Reddit ErenCz a partagé une capture d’écran d’un avis de déploiement dans Helldivers.

Le message informe les Divers d’une transmission alarmante qui confirme qu’un nouveau type d’Automaton est en développement : des navires de combat aériens. Les soldats n’ont cependant pas besoin de s’inquiéter, puisque les meilleures et les plus brillantes forces de la démocratie ont été « instruites d’accélérer la production » sur l’« armement anti-aérien le plus efficace. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En d’autres termes, des Automatons volants pourraient apparaître dans Helldivers 2 dans un avenir pas trop lointain. La communauté pense aussi que le Canon Quasar, peut-être un peu trop puissant, représente l’armement anti-aérien cité qui aidera à les combattre.

Un utilisateur Reddit l’a mis succinctement : « Maintenant, je comprends pourquoi ils nous ont donné le Canon Quasar et pourquoi il est si bon. »

Un autre commentateur a ajouté : « Les gens pensaient vraiment qu’ils nous avaient donné un tueur de navires aériens pour les navires de largage. »

Actuellement, il n’y a pas d’annonce officielle sur quand la faction Automaton déploiera ses nouveaux types volants dans les cieux de Helldivers 2. Les joueurs devraient cependant se préparer, surtout depuis que les Terminids volants ont déjà semé la destruction sur le champ de bataille.

L’article continue après la publicité