Un joueur de Spider-Man 2 crée un incroyable hommage à Into the Spiderverse

Un joueur de Marvel’s Spider-Man 2 a récemment reproduit à la perfection une scène emblématique du film Into the Spiderverse qui a époustouflé les fans et même le directeur du jeu.

Spider-Man 2 a fait une entrée spectaculaire sur PlayStation 5 et pourrait bien s’être imposé comme la première véritable exclusivité next-gen de Sony. Les joueurs adorent ce nouveau jeu d’Insomniac et attendent déjà du contenu additionnel.

Plus de 65 costumes pour Peter et Miles sont disponibles dans Spider-Man 2 et, bien qu’ils aient été utilisés de diverses manières, un joueur a trouvé la meilleure d’entre elles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Youtubeur Much118 a utilisé Spider-Man 2 pour recréer la scène iconique du “Saut de la foi” tirée du film Into the Spiderverse de 2018. Le tout sur la musique What’s Up Danger de Blackway et Black Caviar, c’est parfait.

Filmé entièrement dans le jeu Spider-Man 2, les angles, le montage et les mouvements des personnages, tout est sublime.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Much118 a pris quelques libertés en utilisant certaines mécaniques propres à Miles comme le Venom Jump et les Web Wings. Bien sûr, ces petites touches ne font qu’ajouter du panache à la scène.

La reconstitution a été réalisée avec tant de succès grâce à l’ajout par Insomniac du costume Into the Spiderverse. Ce costume et celui du film débloquent un effet de framerate qui imite la saccadée caractéristique des 15 FPS du film.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cette réalisation de Much118 était tellement époustouflante que même Bryan Intihar, le directeur de Spider-Man 2, l’a saluée sur Twitter. “Je veux dire… comment c’est… juste wow…“.

Il n’est cependant pas surprenant que Much118 ait pu créer un tel contenu. Après tout, il en fait son métier et compte parmi ses clients Sony Santa Monica, Ubisoft, CD Projekt RED et Sony, comme le révèle sa chaîne YouTube.