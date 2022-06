Fallout 5 : la lumière apparaît enfin au bout du tunnel ?

Alors que les fans de la licence de Bethesda commençaient à perdre patience devant un silence radio écrasant, Todd Howard a enfin confirmé l’existence de Fallout 5, laissant espérer un bref instant que le jeu ferait bientôt parler de lui.

À l’occasion du Xbox & Bethesda Games Showcase, Todd Howard a multiplié les prises de paroles pour présenter la prochaine sortie du studio, d’ores et déjà considérée comme l’une des plus ambitieuses, Starfield.

Comme chacun sait, une fois que le studio en aura fini avec Starfield, ils comptent bien s’atteler au tant attendu The Elder Scrolls VI, un développement qui espérons-le sera plus rapide, mais ce n’est que la partie émergée de leur planning on ne peut plus chargé.

Lors d’un entretien avec IGN, Todd Howard a confié que Fallout 5 sera également de la partie.

Fallout 5, une suite qui va se faire désirer

Si la confirmation de Fallout 5 ne peut qu’enthousiasmer les fans de la licence, malheureusement cette bonne nouvelle a rapidement été ternie par la longue attente qui va avec. En effet, le studio ne compte s’attaquer à Fallout 5 qu’après la sortie de The Elder Scrolls VI, autant dire que ce n’est pas pour demain la veille.

“Oui, The Elder Scrolls VI est en pré-production et, vous savez, nous allons faire Fallout 5 après ça, donc notre planning est assez rempli pour un bon moment. Nous avons également d’autres projets que nous examinons de temps à autre”, a déclaré Todd Howard.

Alors que Starfield est prévu pour 2023, lorsqu’on ajoute The Elder Scrolls VI et Fallout 5 à l’équation l’on peut s’attendre à ne poser le pied dans les Terres Désolées que vers 2028/2030. On ne peut qu’espérer que ce nouvel opus fera oublier cette longue attente et surtout le lancement chaotique de son prédécesseur Fallout 76.