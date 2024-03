Les joueurs de Helldivers 2 en ont assez d’être constamment expulsés

La communauté de Helldivers 2 exprime sa frustration face au nombre croissant de joueurs expulsés des missions pour ne pas rester avec le groupe.

Helldivers 2 regorge d’ennemis qui peuvent apparaître lors de n’importe quelle mission, et tous sont capables de submerger les joueurs s’ils ne sont pas préparés.

Récemment, certains joueurs ont suggéré que ces ennemis apparaissent en plus grand nombre lorsque les équipes se séparent les unes des autres.

Cela a conduit de nombreux joueurs de Helldivers 2 à expulser quiconque s’aventure seul, ce qui ne plaît pas à de nombreux membres de la communauté.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les fans de Helldivers 2 appellent à arrêter les expulsions

Vous pouvez trouver juste un exemple de ce problème discuté sur le subreddit de Helldivers 2, où un joueur dit : “Grâce au récent post sur Reddit, aller seul est maintenant une infraction expulsable.”

Leur post est accompagné d’une capture d’écran d’un chat en jeu, où un autre joueur les harcelait pour s’être séparés du groupe, en disant que le nombre d’ennemis augmenterait si cela arrivait.

La communauté, en grande partie, en a assez de cela, estimant que cela enlève beaucoup de plaisir au jeu :

“Même si l’histoire des patrouilles est vraie (et c’est intéressant et bon à savoir, honnêtement), c’est tellement idiot comment tant de gens vont métagamer le plaisir hors de tout.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Beaucoup pointent du doigt les “tests” récents qui ont donné cette idée aux gens. De nombreux fans de Helldivers 2 croient qu’ils ont tiré la mauvaise conclusion des données.

“Dans ce cas, bien que les patrouilles apparaissent à un rythme plus rapide, elles apparaissent aussi sur une zone beaucoup plus grande, par conséquent, les taux de rencontre avec les patrouilles peuvent en fait diminuer (parfois de manière significative) selon la dispersion de vos groupes de joueurs.”

Ainsi, même s’il y a plus d’ennemis qui apparaissent sur la carte, ils sont beaucoup plus dispersés parce que les joueurs couvrent plus de terrain. Cela n’a aucun impact sur les rencontres moment par moment pour chaque joueur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Le problème avec la lecture relativement simpliste que beaucoup ont obtenue d’un post sur reddit de données brutes de test est que les gens ont fait de mauvaises inférences. Voyez, la plupart des gens ne sont pas vraiment doués pour lire les données, surtout des données incomplètes comme celles qui ont été publiées.”

Un autre utilisateur souligne d’autres raisons pour lesquelles ils ont été expulsés qui méritent un examen, comme le fait de ramasser leur propre arme de soutien ou juste d’être d’un certain niveau.

Les expulsions se produisent dans le jeu depuis le lancement de Helldivers 2, et il semble que la communauté en soit de plus en plus agacée.

L’article continue après la publicité