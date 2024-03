Les développeurs de Helldivers 2 préparent un hommage touchant pour un fan

Des éclaircies pour les amis disparus sont un petit réconfort, mais l’équipe de développement de Helldivers 2 va faire ce qu’elle peut.

Un hommage doux-amer à un joueur de Helldivers 2 décédé a attiré l’attention du directeur du jeu, Johan Pilestedt. Dans le post classé troisième le plus voté de tous les temps sur le Subreddit du jeu, u/Fine-Clothes-1209 a rendu hommage à son ami dont le pseudonyme dans le jeu était OkamiCheems.

“Alors aujourd’hui, je me suis réveillé avec la nouvelle que mon meilleur ami est décédé hier, le jour de son anniversaire. Il adorait ce jeu et y jouait tous les jours,” a relayé u/Fine-Clothes-1209. “Nous avons affronté les hordes de fléau Automate et fait exploser plus de trous de Terminid que je ne peux en compter.”

Le joueur a révélé qu’OkamiCheems avait atteint le niveau maximum et le statut d’Amiral Crâne la veille de sa mort. Il a également demandé à la communauté de Helldivers 2 s’il y avait un moyen d’exporter les données de jeu de son frère d’arme tombé au combat afin de créer un mémorial avec ses statistiques.

Dans le vrai style de Helldivers 2, la réponse la plus votée à cet hommage touchant était un appel à l’attention in-character en l’honneur d’OkamiCheems. “Le Ministère de la Guerre aimerait féliciter ce Helldiver pour son courage, sa dévotion et son sacrifice pour la propagation de la démocratie gérée, la liberté, la liberté, et pour la Super Terre. Il sera envoyé avec tous les honneurs. Soldats, attention!! Salut !” lit-on.

Cela a été suivi par des centaines d’utilisateurs répondant avec le même gif d’un Helldiver faisant le salut du poing fermé de la Super Terre. Un geste utilisé pour honorer les camarades vaillants dans une Guerre Galactique sans fin.

Touché par l’hommage et la demande du joueur d’immortaliser leur ami, le développeur principal de Helldivers 2, Johan Pilestedt, a répondu dans le fil. “Je suis vraiment désolé pour votre perte. Mon frère de bataille de 20 ans est parti il y a 3 ans.

Jusqu’à ce jour, je vois encore son nom d’utilisateur sur Discord, Steam, et d’autres plateformes et me souviens avec affection des nombreux bons souvenirs de jeu que nous avons partagés. Je parlerai à l’équipe de la manière de se souvenir de l’un des disparus.”

Même si nous avons perdu un Helldiver pour nos nouvelles troupes de l’Ordre Prioritaire, lorsque vous éliminerez prochainement un contingent d’Automate, lancez un Stratagème supplémentaire afin de rendre hommage à OkamiCheems.