Un easter egg d’Iron Man découvert dans Spider-Man 2 aurait pu aider Peter

Un easter egg très intéressant découvert dans Spider-Man 2 évoque l’idée d’un monde Marvel plus vaste, mais il remet en question les premières parties du jeu.

Spider-Man 2 a toujours joué avec l’idée d’un monde connecté et bien plus vaste. Il est relativement facile de voir les clins d’œil comme la tour des Avengers ou des références très directes à des personnages comme Wong dans le jeu. Avec l’arrivée du jeu Wolverine par Insomniac Studios, tout est en place pour accueillir plus de jeux et de personnages dans cet univers.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, ces easter eggs soulèvent de nombreuses questions, telles que : pourquoi les Avengers n’ont-ils pas aidé Spider-Man pendant l’invasion de New York par Venom ? C’était pourtant un problème de taille et malgré tout, les 2 Spider-Man ont dû gérer ça tout seuls.

Les joueurs ont maintenant découvert un autre easter egg qui élargit l’univers, mais qui soulève encore plus de questions concernant l’intrigue du jeu.

Tony Stark aurait apparemment proposé un emploi à Peter Parker

Dans un fil de discussion Reddit qui a recueilli plus de 1600 upvotes, l’utilisateur JaMoraht a posté une image d’un post-it écrit par Peter disant : ‘Rappeler T.S à propos de l’offre d’emploi’. Bien sûr, cela pourrait être n’importe qui, comme Taylor Swift, mais en raison de la relation entre Peter et Tony dans les comics et les films, ce qui est sous-entendu ici par Insomniac est assez clair.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est bien sûr un easter egg sympa à la sauce Iron Man, mais il soulève des questions sur la situation de Peter au début du jeu quand il perd son emploi d’enseignant. Il est évident que Peter est endetté, mais il semble qu’il ait une offre d’emploi de la part de Tony, rendant sa situation moins critique que ce que le jeu pourrait laisser penser.

Un utilisateur a commenté : « Je vous jure, on dirait que Peter est allergique à l’argent quand on voit son attitude dans ces jeux ».

Un autre a dit : « Je pense qu’Insomniac préfère l’idée d’un univers plus vaste à l’idée d‘un réel développement » ou encore « L’absence des Avengers, d’autres super-héros et de l’armée américaine pour le 3ème acte de Spiderman 2 est vraiment dérangeant ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien sûr, il y a de nombreuses façons d’expliquer tout ceci. Peut-être que l’offre a maintenant expiré puisque Peter a pris le poste d’enseignant. De plus, il est toujours possible que les initiales T.S ne soient pas en lien avec Tony Stark. Cependant, alors que cet univers construit par Insomniac s’aggrandit, il soulève actuellement beaucoup plus de questions et apporte peu de réponses, et ce, jusqu’à ce que tous ces univers puissent être réunis.