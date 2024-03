Dragon Ball Sparking Zero sera-t-il disponible sur Nintendo Switch ?

Dragon Ball Sparking Zero marque le retour de la franchise de combat tant appréciée, mais ce jeu sera-t-il disponible sur Nintendo Switch ? Voici tout ce que nous savons.

La franchise bien-aimée Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi est prête à faire son grand retour après plus d’une décennie. Dragon Ball Sparking Zero fait revivre la franchise classique avec des graphismes remaniés, des personnages et plus encore pour les joueurs.

Sparking Zero a déjà un mode histoire confirmé, des fonctionnalités en ligne et plus encore. Cette prochaine sortie se profile comme un grand lancement pour Bandai Namco et pour l’univers Dragon Ball dans son ensemble.

Mais immédiatement, les utilisateurs de Nintendo Switch ont voulu savoir s’ils pourront jouer à Dragon Ball Sparking Zero sur la plateforme portable.

Voici alors tout ce que vous devez savoir.

Dragon Ball Sparking Zero sortira-t-il sur Nintendo Switch ?

Pour le moment, Bandai Namco n’a pas prévu de sortir Dragon Ball Sparking Zero sur Nintendo Switch.

Cependant, cela ne veut pas dire qu’une version Switch est complètement exclue. Après tout, le précédent Budokai Tenkaichi avait été lancé sur Nintendo Switch.

De ce fait, assurez-vous de revenir consulter régulièrement cet article, car nous le mettrons à jour avec toutes les dernières nouvelles et mises à jour sur la sortie de Dragon Ball Sparking Zero sur Nintendo Switch.

