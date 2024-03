Dragon Ball Sparking Zero a-t-il un mode histoire ?

Dragon Ball Sparking Zero intégrera une variété de modes de jeu pour permettre aux joueurs de s’immerger pleinement, mais un mode histoire sera-t-il disponible ?

Dragon Ball Sparking Zero est le prochain grand jeu de combat issu de la célèbre franchise d’anime et de manga. Ce jeu vise à faire revivre la série Budokai Tenkaichi des années 2000 et 2010.

Comme on peut s’y attendre, Sparking Zero sera très différent des trois premiers opus de la série en raison du grand saut temporel entre les sorties. Des fonctionnalités telles que la co-op locale et le mode histoire ont été des points de discussion importants au sein de la communauté.

Les fans se sont interrogés sur la présence de ces modes à l’ancienne dans le nouveau jeu.

Voici donc tout ce que nous savons sur le mode histoire de Dragon Ball Sparking Zero, y compris s’il sera inclus dans le jeu.

Détails du mode histoire de Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball Sparking Zero inclura effectivement un mode histoire. Dans la franchise Budokai Tenkaichi, le mode histoire était l’occasion pour les fans de revivre leurs moments favoris de la série animée.

Prenant le contrôle de personnages tels que Goku, Gohan et Vegeta pour vaincre leurs plus grands ennemis et menaces comme Frieza et Cell. Le mode histoire de Sparking Zero inclura des points de l’intrigue suivant la série animée, se concentrant principalement sur toutes les batailles et saisons sorties après Budokai Tenkaichi 3, le dernier ajout de la franchise.

N’oubliez pas de consulter ce guide au fur et à mesure que nous le mettrons à jour avec les derniers détails du mode histoire de Dragon Ball Sparking Zero.