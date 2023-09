Un document de Microsoft annonce de mauvaises nouvelles pour Elder Scrolls 6

Un document issu de l’affaire FTC contre Microsoft annonce de sombres perspectives pour Elder Scrolls 6, puisque le jeu n’arrivera pas sur PS5 et ne sera pas publié avant au moins 2026.

Le procès FTC contre Microsoft tournait autour de la demande de la FTC pour une injonction préliminaire qui bloquerait le rachat monumental de 70 milliards de dollars d’Activision Blizzard par Microsoft. Un juge californien a tranché en faveur du géant de la technologie, mais pas sans qu’une cascade d’informations ne déferle sur le web.

Le procès a notamment révélé le coût élevé des exclusivités PlayStation comme The Last of Us Part II, qui a coûté 220 millions de dollars à produire. Il a également confirmé que Microsoft cherchait à acquérir encore plus de studios. Et selon Phil Spencer, le patron de Xbox, l’achat de Bethesda n’a eu lieu qu’après que Microsoft a appris que Sony lorgnait sur Starfield comme une exclusivité console.

Le témoignage de Spencer a en outre noté qu’Elder Scrolls 6 serait probablement à cinq ans de sa sortie. D’autres documents du procès offrent encore plus d’informations sur ce qui pourrait être prévu pour le prochain volet d’Elder Scrolls.

N’attendez pas Elder Scrolls 6 sur PS5

Comme l’a rapporté The Verge, une nouvelle documentation de l’affaire FTC contre Microsoft révèle combien de temps les fans devront attendre pour mettre la main sur Elder Scrolls 6. Microsoft a soumis un tableau sur son approche des acquisitions depuis 2018, qui montre que le nouveau Elder Scrolls n’est pas attendu avant “2026 ou plus tard”.

Ce même tableau confirme également qu’une sortie PlayStation pour le titre n’est pas à l’ordre du jour. Il sera plutôt lancé exclusivement sur PC et Xbox.

Une capture d’écran du tableau ci-dessous (via The Verge):

MICROSOFT

Compte tenu des informations passées, aucun de ces détails ne devrait trop surprendre, surtout puisque Elder Scrolls 6 vient tout juste d’entrer en production préliminaire. Néanmoins, certains pourraient être décontenancés par la confirmation que les joueurs PS5 n’auront pas accès au RPG tant attendu.

Auparavant, Microsoft avait déclaré que de telles décisions seraient prises au cas par cas. Il est donc clair de voir où se situe le choix de l’entreprise dans ce cas particulier.

