Cyberpunk Orion, The Witcher, CD Projekt Red dévoile ses projets en développement

Après de longs mois de silence radio, CD Projekt Red a confirmé que la suite de Cyberpunk 2077 et le prochain The Witcher étaient en développement.

Dans une série de tweets, CD Projekt Red a levé le voile sur leurs projets en cours, et ceux qui suivront. Ils ont ainsi confirmé qu’une suite de Cyberpunk 2077 était bel et bien en cours de développement, ainsi qu’une trilogie complète de jeux The Witcher.

L’équipe a révélé que la suite de Cyberpunk porte le nom de code “Orion” et qu’elle “poussera plus loin la franchise Cyberpunk et continuera à exploiter le potentiel de cet univers futuriste et sombre”.

Le prochain The Witcher quant à lui aura pour nom de code “Polaris” et sera le début d’une toute nouvelle trilogie. Cependant, il n’a pas encore été révélé si les joueurs incarneront Geralt, Ciri ou quelqu’un d’autre. Le cadre et la période des prochains The Witcher sont également inconnus.

CD Projekt Red multiplie les nouveaux projets

CD Projekt Red a également révélé que 2 autres jeux The Witcher sont en cours de développement, distincts de la trilogie Polaris. Le premier s’appelle “Canis Majoris” et sera “un jeu The Witcher à part entière, développé par un studio externe dirigé par des développeurs expérimentés qui ont travaillé sur les précédents The Witcher”.

Le second jeu, dont le nom de code est “Sirius”, se déroulera également dans l’univers de The Witcher et sera créé avec le soutien de CD Projekt Red. Il offrira un gameplay multijoueur en plus d’une expérience solo comprenant une campagne avec des quêtes et une histoire.

Enfin, un autre projet portant le nom de code Hadar a également été annoncé. Ce jeu ne sera pas lié à la série Witcher ou Cyberpunk 2077 et en est aux premiers stades de développement. Rien d’autre n’a été révélé sur cette nouvelle licence pour l’instant.

Alors que le studio semble vouloir entamer un nouveau chapitre, avec de nombreux projets à la clé qui vont rythmer les années à venir, cette aventure se poursuivra sans Marcin Iwinski, le cofondateur du studio qui a annoncé sa démission dans la foulée.

Le studio polonais a frappé fort avec ces multiples annonces très alléchantes. Reste à voir à présent s’il tiendra ses promesses.