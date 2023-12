La Laine Épaisse est l’un des objets les plus difficiles à trouver dans LEGO Fortnite. On l’utilise pourtant beaucoup lors de fabrications avancées. Voici donc comment en obtenir.

LEGO Fortnite est le nouveau bac à sable inspiré de Minecraft qui est arrivé au Chapitre 5 Saison 1. Aux côtés de plusieurs nouvelles additions dans le nouveau chapitre, ce nouveau mode de survie a pris d’assaut la communauté.

En tant jeu de survie, vous devez tout fabriquer de zéro avant d’affronter des monstres dans LEGO Fortnite, et essayer de rester en vie le plus longtemps possible. Epic Games a fait en sorte d’ajouter plusieurs biomes afin d’avoir de nombreuses options d’exploration à travers la carte.

Rassembler de la Laine pourrait être l’un des travaux les plus faciles dans LEGO Fortnite, mais qu’en est-il de la Laine Épaisse ? Pour obtenir cette version renforcée et meilleure de la Laine normale, vous devrez travailler un peu.

Voici donc comment obtenir de la Laine Épaisse dans LEGO Fortnite.

La Laine Épaisse peut être trouvée de manière aléatoire dans les montagnes enneigées ou en se liant d’amitié avec des moutons dans LEGO Fortnite. Ces deux méthodes peuvent prendre un certain temps car l’une implique de l’exploration, et l’autre nécessite beaucoup de dévouement.

Si vous voulez obtenir de la Laine Épaisse en explorant, dirigez-vous vers le biome neigeux. Entrez ensuite dans les montagnes et trouvez des grottes avec des coffres cachés à l’intérieur. C’est une ressource rare et elle n’est pas toujours facilement disponible. Mais à force de chercher, vous finirez forcément par en trouver, même si ce n’est qu’une petite quantité.

Comme mentionné précédemment, l’autre façon d’obtenir de la Laine Épaisse dans LEGO Fortnite est de se lier d’amitié avec un mouton. Normalement, lorsque vous caressez un mouton, il laisse tomber de la Laine standard. Cependant, si vous voulez obtenir de la Laine Épaisse, vous devez consacrer du temps et prendre soin de vos moutons.

Pour cela, créez des enclos pour vos animaux et arrangez-les, puis veillez à répondre à leurs besoins. Si vous faites tout cela correctement et pendant un certain temps, vous devriez avoir un afflux régulier de Laine Épaisse dans LEGO Fortnite.

Il n’y a aucun moyen de savoir si vos animaux vont vous donner de la Laine Épaisse, mais en étant patient, chaque mouton devrait vous en récompenser. Cette méthode est valable à l’infini, donc vous n’avez pas à vous soucier de ramener de nouveaux moutons et pouvez simplement continuer à prendre soin de ceux que vous possédez déjà.

Une fois que vous avez rassemblé suffisamment de Laine Épaisse, vous pouvez la transformer en Fil de Laine Épaisse grâce au Rouet et l’utiliser pour plusieurs objects d’artisanat pour votre village.

Voilà tout ce qu’il fallait savoir sur l’obtention de la Laine Épaisse dans LEGO Fortnite.

Pour en savoir plus sur le jeu, assurez-vous de consulter notre rubrique Fortnite et ses nombreux guides LEGO Fortnite.